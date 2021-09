S dolaskom četvrtka nad naše krajeve stići će i nešto hladniji zrak sa sjevera, koji će donijeti nestabilnije vrijeme te kišu i povremene pljuskove. Tako će u prvom dijelu dana biti promjenjivo oblačnu, uz povremena sunčana razdoblja te suho.

Puhat će jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, koji bi u višim predjelima mogli biti i jači. Temperature će se ujutro kretati od 10 do 18 u gorskim krajevima, 14 do 19 u nizinama, pa sve do 23 stupnja na Jadranu, piše Dnevnik.hr.

Tijekom popodneva naoblake će biti sve više, a rast će i mogućnost za lokalne pljuskove. Oni će biti najizraženiji u zapadnoj Hrvatskoj, naročito uz granicu sa Slovenijom te u Istri i Gorskom Kotaru, gdje bi moglo biti i grmljavinskog nevremena. Pljuskovi su ponegdje mogući i u Slavoniji, a temperatura će se na kopnu, unatoč tomu zadržati na ljetnih 30 stupnjeva.

"U Dalmaciji djelomice sunčano i još uglavnom bez oborina. Poneki pljusak najvjerojatniji je popodne u unutrašnjosti, a potkraj dana na sjeveru. Puhat će slabo do umjereno jugo, a popodne pojačati južni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a dnevna temperatura zraka od 28 do 31 stupanj. Djelomice sunčano i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje još u četvrtak kiše najvjerojatnije neće biti. Nakon razmjerno mirnog jutra zapuhat će južni vjetar i jugo. Dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva", prognozirala je meteorologinja DHMZ-a Tomislava Hojsak za HRT.

Istaknula je da ni vrijeme idućih dana neće biti povoljno. "U petak i za vikend na kopnu promjenjivo i nestabilno, uz povremenu kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Lokalno može pasti obilna kiša, osobito u gorju i središnjoj Hrvatskoj. Dnevna temperatura zraka bit će osjetno niža nego u srijedu i četvrtak - primjerenija kraju rujna.

I na Jadranu će vikend kvariti nestabilno vrijeme, praćeno prolazno pojačanim vjetrom te čestim i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. No, još u petak u Dalmaciji bi oborina mogla biti rijetka. Dnevna temperatura niža, osobito na sjevernom Jadranu", prognozirala je Hojsak.