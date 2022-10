Nakon brojnih sunčanih dana stiže nam prava jesen. Vrijeme se polako mijenja, utjecaj anticiklone slabi, po visini nam stiže vlažan zrak pa iz stabilnih jesenskih prilika idemo prema nešto nestabilnijem razdoblju, prognoza je RTL-a.

Nedjelja u unutrašnjosti od jutra donosi više oblaka, osobito u gorju gdje će često i prevladavati oblačno, a ponegdje će pasti i malo kiše. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera. Uz obalu djelomice sunčano, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana bura, već prijepodne će biti jakih i olujnih udara.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjiva, povremeno, osobito oko Siska i Karlovca, i povećana naoblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura oko 18, 19 stupnjeva. Na istoku zemlje promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno, ali bit će i barem kraćih sunčanih razdoblja. Uz slab do umjeren sjeverozapadnjak temperatura do najviše 21 stupanj.

U Dalmaciji i poslijepodne dovoljno sunca, iako će nebo povremeno zaklanjati oblaci, rijetko i oni niski. Sjevernije umjerena bura s ponekim jakim udarom, dok će prema jugu često biti sasvim mirno, a temperatura oko 22, 23 stupnja. Na sjevernom Jadranu srednja naoblaka, u gorju često niska, a povremeno će pasti i vrlo malo kiše. Puhat će umjerena, pod Velebitom i jaka bura s olujnim udarima, a temperatura u gorju između 14 i 19, na moru i do 22 stupnja.

Novi tjedan donosi sivilo

Sljedeći tjedan ostaje u promjenjivom razdoblju, bit će više oblaka pa će dane u prvom redu obilježiti jesensko sivilo, a kiša će biti većinom slaba, lokalna i kratkotrajna. Vjetar slab, a temperatura i idućih dana ugodna, jedino dnevna malo niža, ali samo stupanj dva ispod 20.

Na Jadranu krajem ponedjeljka jače naoblačenje s povremenom kišom i pljuskovima kojih će biti i tijekom utorka. Očekuju se uglavnom slabe oborine, jedino na jugu postoji signal za nešto obilnijim. Ni u nastavku tjedna neće biti sasvim stabilno. Ujutro oko 15, 16, a tijekom dana i dalje iznad 20.