Danas će već tijekom prijepodneva u našim najzapadnijim krajevima krenuti lokalni porast naoblake. No, bit će mirno, a tek mjestimice uz obalu još će biti slabe do umjerene bure.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj slijedi nam još jedno prosječno toplo ljetno poslijepodne. No, češće će nego danas biti tih lokalnih razvoja oblaka, a gotovo sigurno će prolazno pasti i poneki kraći pljusak, osobito na krajnjem sjeveru, donosi meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.

U Dalmaciji vrlo vruće

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, ali i tu malo nestabilnije pa se ne može sasvim isključiti mogućnost za nakratko malo kiše i grmljavine, uglavnom prema zapadu. Temperatura za nijansu viša, bit će između 28 i 30 °C, dakle već vruće i sparno.

U Dalmaciji i dalje ostaje sunčano, vruće pa i vrlo vruće, a sparinu će tek malo ublažiti slab vjetar s mora, prema otvorenome sjeverozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice ili pretežno sunčano. Izgledan je razvoj oblaka iz kojih ponegdje može pasti i malo kiše pa i zagrmjeti, ponajprije u unutrašnjosti Istre te sjevernije od Rijeke uz granicu sa Slovenijom. Bez izraženijeg vjetra, a temperatura u Istri i na Kvarneru oko 31-32 °C, dok će ugodnije biti u gorskim krajevima.

Vikend na kopnu

Slijedi vikend u kojem će vrućina i sparina biti sveprisutne, od nedjelje i sve izraženije. Prevladavat će sunčano, ali ne i posve vedro vrijeme, no većinom uz visoke prozirne obale. Malo nestabilnije poslijepodne u nedjelju kada će krenuti južina pa je moguć i koji kraći pljusak oko gorskih područja. S južinom će započeti izgledno i novi toplinski val koji može djelovati na naše zdravlje, a vrhunac se očekuje početkom idućeg tjedna s najvišom temperaturom oko 35 °C.

Vikend na moru

Sunčano i vruće duž cijelog Jadrana u subotu, dok će u nedjelju tek prolazno biti nešto visokih prozirnih oblaka. No, zapuhat će jugo, do kraja tjedna i jačati, a s njim će porasti i temperature, kako dnevne, tako i one noćne. Neugodniji vrući dani uslijediti će početkom idućeg tjedna.