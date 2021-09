U većem dijelu zemlje jutros je pretežno vedro te će i danas biti sunčano, tek prolazno uz malu do umjerenu naoblaku, piše N1. U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima bit će pretežno sunčano, tek će prema večeri na zapadu biti nešto više oblaka. Vjetar slab, a uz gotovo 30 stupnjeva i danas će biti prilično vruće za prvu polovinu rujna.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano. Uz slab vjetar nastavlja se razdoblje iznadprosječne topline pa će i sutra biti vruće uz 30-ak stupnjeva.

Sunca u Dalmaciji neće nedostajati

U Dalmaciji je i dalje pravo ljeto! Sunčano, uglavnom i potpuno vedro. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Zrak će se još malo zagrijati pa će temperatura biti od 28 do 31 stupanj, a osvježenje se još uvijek može potražiti u dovoljno toplom moru.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunca neće nedostajati, a tek će ponegdje biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, a temperatura od 25 u gorju do 30 na Jadranu. More će na sjevernom dijelu biti malo svježije u odnosu na jug, većinom od 21 do 23 stupnja.

Idućih dana na kopnu i moru

Još u srijedu će biti pretežno sunčano, zatim u četvrtak oblačnije jer će nam se približiti hladna fronta koja donosi destabilizaciju, ali još uvijek uglavnom suho, poneki pljusak moguć je tek rijetko gdje u gorju i na zapadu. U petak i subotu sve češća, lokalno i obilna kiša i pljuskovi. Još sredinom tjedna vrlo toplo ili vruće, a zatim će se uz oblake, kišu i pljuskove temperatura ipak sniziti, donosi RTL.

Kako navodi N1, bit će lokalno obilnije oborine, jakog vjetra, moguće i pojave tuče. Temperature će pasti potkraj tjedna i za desetak stupnjeva u dijelovima unutrašnjosti.

I na Jadranu će u srijedu većinom biti sunčano i vrlo toplo ili vruće, a zatim će i tamo biti kiše i pljuskova - prvo na sjevernom dijelu, a onda od petka i u Dalmaciji, lokalno će pasti i obilne oborine. Za vikend će i na Jadranu biti malo svježije. Osvježit će duž obale, zapuhat će bura. Na moru može biti pojave nevera.