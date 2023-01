Promjenjivo oblačno s povremenim oborinama, kišom i susnježicom češće u drugom dijelu dana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak. Kiša će padati na Jadranu i uz njega obilna i praćena grmljavinom, a u Gorskom kotaru i mjestimice u Lici i snijeg. Navečer je i u nizinama na zapadu zemlje moguća susnježica.

Puhat će južni i jugozapadni vjetar, u unutrašnjosti slab do umjeren, a na Jadranu i uz njega jak, lokalno i olujni. Popodne će prolazno biti i jugoistočnjaka na istoku zemlje, juga duž obale. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu između 6 i 11, u Gorskom kotaru od 1 do 5, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 11 do 16 stupnjeva Celzija.

Zbog olujnog vjetra i obilne kiše izdana su upozorenja Meteoalarma za cijelu obalu. Na samom jugu zemlje na snazi je crveni alarm.

'Stiže nam duboka ciklona'

"Početak tjedna obilježila je promjena vremena i zahladnjenje, osobito na zapadu unutrašnjosti gdje je u Gorskom kotaru te na krajnjem sjeverozapadu zemlje bilo mokrog snijega. No, stiže nam nova duboka ciklona sa sjevera, prostire se većim dijelom kontinenta, a njeni manji centri izredat će se našim krajevima uz južinu do četvrtka. Jedna takav kišni val imali smo u noći, a idući nas očekuje u drugom dijelu dana i to još izraženiji", ističe RTL-ov metereolog Dorian Ribarić, prenosi Danas.hr

Utorak

Kiša će prolazno izraženija ponovno biti večeras i u noći, uglavnom na Jadranu. No, već ujutro i prijepodne u unutrašnjosti suho pa čak i uz sunčana razdoblja, a uz obalu samo povremena kiša. Susnježica i snijeg bit će ograničena ovaj put samo na više predjele Gorskog kotara. Umjeren, na moru jak, prolazno na udare olujni jugozapadnjak malo će samo popustiti.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ponovno oblačnije i tmurnije te naravno kišovitije. Vjetar će prolazno malo oslabjeti, no bit će manje hladno nego jučer uz temperaturu između 6 i 9 °C. I na istoku jače naoblačenje s kišom, prolazno izraženijom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, osobito u Podunavlju, a u Podravini prolazno istočnjak. Temperatura između 9 i 11 °C.

U Dalmaciji bez promjene temperature, ali oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a bit će lokalno obilne količine oborine. Još vjetrovitije, pa će biti nevolja zbog jakog na udare olujnog, ponegdje moguće i orkanskog juga te češće oštra.

Kišovitije i vjetrovitije popodne i na sjevernom Jadranu, ponegdje obilna kiša. Baš kiša, opet mokar snijeg samo u Gorskome kotaru te po najvišem gorju Like. Temperatura od 8 do 12 °C, niža u gorju, osobito uz granicu sa Slovenijom.

Do kraja tjedna na kopnu

Na kopnu ostaje pretežno oblačno uz povremene oborine. Češće još u srijedu, uglavnom kiša, a od četvrtka sve uglavnom susnježica i snijeg. Naime, okretanjem vjetra na slab ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni bit će osjetno hladnije. U petak najmanje oborina, kraća sunčana razdoblja, a za vikend se očekuje barem tanji snježni pokrivač i u nizinama.

Do kraja tjedna na moru

Na Jadranu promjenjivo po južini s čestom kišom, obilnijom u Dalmaciji, do četvrtka. Tada pod Velebitom kreće bura koja će se do petka proširiti duž cijele obale i obilježiti drugi dio tjedna. S burom osjetan pad temperature, činit će se na njoj i još hladnije, a u početku koja pahulja može s vjetrom stići do mora. Za vikend i dalje vjetrovito, danju posvuda ispod 10 °C, ali uglavnom suho.