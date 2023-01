Ciklona koja nam je donijela promjenu odmiče dalje na jugoistok, a sa zapada jača greben pa će između te dvije zračne mase danas biti i vjetrovito, a kiša će najupornija biti na istoku zemlje, glasi nova prognoza RTL-ove Damjane Ćurkov Majaro.

Utorak

Prijepodne u većini predjela postupni prestanak kiše i razvedravanje, dok će u Slavoniji, Baranji i Srijemu ostati većinom oblačno s povremenom kišom. Puhat će slab do umjeren, u na istoku i jugu i jak vjetar sa sjevera, a temperatura nekoliko stupnjeva niža od današnje.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, nešto oblačnije prema istoku, ali uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura oko 10, u gorju već poslijepodne hladnije, a navečer i u nizinama.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno s kišom, koje će prema večeri biti manje, a najupornija će biti na krajnjem istoku. Uz umjeren i jak sjeverozapadnjak osjetno hladnije uz temperaturu oko 7, 8 °C.

U Dalmaciji sunčanije, rijetko može pasti još koja kap kiše. Puhat će umjerena i jaka tramontana, a temperatura između 9 i 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju prolazno promjenjiva naoblaka, ali poslijepodne bez oborina. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura u gorju oko 7, uz obalu i do 15 stupnjeva.

Do vikenda temperatura ostaje koliko – toliko primjerena dobu godine, osobito jutarnja, a onda je opet izgledna južina. Srijeda će biti najsunčaniji dan, u četvrtak je na redu brza promjena - slabe kiše, ponegdje i susnježice ili snijega bit će uglavnom u noći i prijepodne, a zatim do nedjelje uglavnom suho.

Idućih dana na moru

I na Jadranu u srijedu pretežno sunčano, ali krajem dana porast naoblake pa će u noći i u četvrtak ujutro biti kiše. U petak sunčano i suho, osobito u Dalmaciji, dok će sjevernije opet u subotu biti kiše, a u nedjelju i na jugu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, još u srijedu u Dalmaciji pojačana tramontana, a onda za vikend opet južina.

DHMZ: Oblačno s kišom, u gorju malo snijega

A prema prognozi DHMZ-a u Slavoniji i Baranji u utorak će biti oblačno s kišom, ponegdje i obilnijom, drugdje će mjestimična kiša uglavnom padati do sredine dana, a u gorju će biti malo susnježice i snijega.

Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje i jak, osobito u Podravini, Slavoniji te na srednjem i južnom Jadranu.

Ujutro duž obale puhat će bura.

Najviša dnevna temperatura kretat će se od 6 do 11, na Jadranu i do 14 Celzijevih stupnjeva.

Srijeda

Pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, osobito u drugom dijelu dana u središnjim i gorskim predjelima, te na sjevernom Jadranu. Vjetar uglavnom slab, na istoku do sredine dana još umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverni vjetar, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Najniža jutarnja temperatura većinom od -4 do 1, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 10 do 15 °C.

HAK: Zbog vjetra ograničenja i zabrane, teškoće i u pomorskom prometu

Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvoreni su dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba napominjući kako su u prekidu i neke trajektne i katamaranske linije.

Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a u Gorskom kotaru, Lici i u višim predjelima u ostatku unutrašnjosti na cestama ima razmočenog snijega. U priobalju puše jaka bura, povremeno sa olujnim udarima. Mogući su odroni.

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici. Zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na državnim cestama: Senj-Žuta Lokva-Kapela; Lički Osik-Gospić-Karlobag; Poljanak; Donji Lapac-Užljebić; Selište Drežničko-Prijeboj te na svim lokalnim i županijskim cestama na području Korenice i Donjeg Lapca.

Zbog odrona, vozi se jednim trakom na LC67030 između mjesta Sutina i Zelovo i na LC67075 u Klisu.

Zbog vjetra, u prekidu je trajektna linija Split-Vela Luka-Ubli te katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Ubli-Vela Luka-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik i Korčula-Hvar-Split.