Ostvarile su se višednevne prognoze za oblačniji utorak od ponedjeljka, a kiša je uglavnom padala na sjevernom Jadranu. "No, trenutačno prognostički izračuni nisu nimalo optimistični za suhi blagdan Svih svetih i Dušni dan, posebice ne na Jadranu i područjima uz njega. Stoga je groblja najbolje posjetiti do vikenda - tijekom 'vladavine' anticiklone, uz koju će biti suho i stabilno, iako posvuda ne i sunčano i toplo", prognozirao je za HRT meteorolog Zoran Vakula.

"U anticikloni će uz obalu od jutra prevladavati sunčano, dok će u kopnenim predjelima u ovim stabilnim uvjetima magle i niske naoblake lokalno biti i dio prijepodneva. Puhat će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka s olujnim udarima.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, na suncu i razmjerno ugodno s temperaturom oko 14 stupnjeva. Rijetko je uz rijeke moguća dugotrajna magla ili niska naoblaka uz koju će biti i nešto hladnije", prognozirala je za RTL Damjana Ćurkov Majaroš.

Temperature zamjetno niže

Prometovanje na dijelu Jadrana će od petka ponovno ograničavati bura, a u nizinama je moguća česta i ponegdje gusta i dugotrajna magla. Temperature zraka bit će zamjetno niže od prosječne. Početkom studenoga je sve veća vjerojatnost toplijeg, ali i kišovitijeg vremena.

"I u srijedu će jug Hrvatske biti naše najtoplije područje. Ujutro temperatura zraka samo u unutrašnjosti niža od 10 °C, a poslijepodne najčešće 20 i 21 °C. I pritom sunčano, uz prevladavajuće umjerenu buru, poslijepodne ponegdje prolazno jugozapadnjak.

Podjednako i na dijelu srednjeg Jadrana, a vjetrovitije i valovitije na sjeveru Dalmacije, uz lokalno i olujne udare bure te valovito more. Najniža temperatura zraka od 11 do 14 °C, u unutrašnjosti od 2 do 8 °C, a najviša između 17 i 21 °C.

Na sjevernom Jadranu svježije, osobito u Velebitskom kanalu i vjetrovitije, s olujnim udarima bure. I dok će se uz sunčano vrijeme uz more, pa još u zavjetrini, činiti i toplije od oko 18 °C - u maglovitim i oblačnim gorskim kotlinama jutra će djelovati i hladnijima od vjerojatno izmjerenih oko 2 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj sunčanije i većinom toplije nego u utorka, ali i dalje za doba godine razmjerno svježe, posebice u područjima gdje će se jutarnja magla i niski oblaci dulje zadržati. Jutarnji temperaturni minusi na 2 metra visine bit će rijetki, ali ne i pri tlu - pa imate li osjetljivo cvijeće - zaštitite ga", poručio je Vakula.

Idućih dana na kopnu i moru

"Slabog jutarnjeg mraza pri tlu bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, kao i česte, ponegdje i dugotrajne magle i niskih oblaka, nakon kojih slijedi sunčano, ali ne i odviše toplo vrijeme.

I u četvrtak i petak još diljem Hrvatske stabilno, na Jadranu i u gorju i sunčano, a u nizinama česta i gdjegod dugotrajna magla i niski oblaci koji će onemogućavati znatniji dnevni porast temperature.

U subotu se pak povećava vjerojatnost za mjestimice malo kiše u gorju, te osobito u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu, dok će se prema njegovu jugu zadržati suho pa i prevladavajuće sunčano, ali uz ipak većinom više oblaka nego u četvrtak i petak, kada će povremeno biti i vedro. Na sjevernom će dijelu puhati uglavnom bura, u četvrtak još s lokalno olujnim udarima, a od petka će se sve češće pojavljivati jugo", prognozirao je Vakula za HRT.