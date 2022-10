Vlada i sindikati potpisali su u ponedjeljak dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU) za javne službe odnosno Kolektivnom ugovoru (KU) za državne službe, kojim se regulira povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava u ovoj i idućoj godini.

"Izašli smo sa zahtjevom od rasta osnovice 8+5, da smo tražili razliku zaostajanja plaća i pregovore u ovoj godini za 2022. kao i rast osnovice za 2023. Naravno, predmet pregovora su uvijek i materijalna prava. Jesmo li kao sindikati ostvarili zahtjev 8+5, nismo, zato je i dio nezadovoljstva naših članova jasan, no isto tako, ono što smo realizirali definitivno možemo razumjeti kao temelje i nadogradnju koju ćemo graditi iduće godine”, rekla je Sanja Šprem.

Dubravko Jagić istaknuo je da je potpisivanjem pregovora završen jedan pregovora, ali nastavljaju se razgovori s Vladom. "Moramo razgovarati o Zakonu o plaćama koji bi se trebao reformirati i, naravno, o koeficijentima gdje bi se zaštitili naši najugroženiji zaposlenici, najranjivija populacija", rekao je.,

Premijer Andrej Plenković zahvalio je sindikatima na brzim pregovorima.

"Naglasio sam uoči potpisivanja da ovo nisu razgovori u kojoj bi jedna strana trebala biti pobjednik, a druga gubitnik", rekao je premijer.

"Ovo su razgovori o najvažnijem pitanju koje je zadaća Vlade stalno – da unaprijeđuje ekonomski i socijalni standard naših građana. Naših građani su svim, oni koji rade i u javnom i u privatnom sektoru", rekao je Plenković.

Uskoro opširnije...

Premijer se obratio i prije potpisivanja

Plenković je dao i kratku izjavu prije potpisivanja.

"Zaista mi je veliko zadovoljstvo i posebno želim naglasiti ulogu ministra Piletića koji je u ime Vlade vodio pregovore, da smo prije nekoliko dana došli do zajednički došli do dogovora i kompromisa. Naglašavam zajednički jer ovo nije situacija u kojoj netko treba izgubiti, a netko pobijediti. Mislim da smo u proteklih šest godina dokazali da smo spremni voditi dijalog i tražiti rješenja koja će unaprijediti položaj radnika u državnim i javnim službama. Ovi pregovori dio su zajedničkog pothvata da nam standard naših građana bude bolji. Mislim da je ovaj kompromis, naglašavam kompromis, o povećanju od 6% od 1. listopada plus 2% od 1. travnja fiksnih dogovorenih za nekoliko mjeseci i dogovor da se pregovori ponovno započnu u rujnu je okvir, doprinos je podizanje božićnice, regresa, dara za dijete… Međutim, to nije sve. Ovo je okvir dogovora s obzirom na ekonomsku situaciju danas, ako se ona iz bilo kojih razloga, mahom su vanjski, izmijeni, pa nećemo mi ne doći na sastanak sa sindikatima. Mislim da je važno da tu poruku pošaljemo javnosti. Današnje potpisivanje sporazuma predstavlja logičan slijed dijaloga i prije svega povjerenja. Ovi pregovori nisu bili ni predugi ni preteški", rekao je Plenković prije potpisivanja.

Vlada i sindikati potom su potpisali ugovor.