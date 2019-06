VLADA PLJESKOM ČESTITALA ŠEFICI DIPLOMACIJE: Postala je druga žena u povijesti na čelu Vijeća Europe

Pejčinović Burić nije bila u četvrtak na sjednici vlade, jer je još u Strasbourgu, ali joj je cijela vlada na kraju premijerova obraćanja zapljeskala na izboru

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je na početku sjednice vlade još jednom čestitao Mariji Pejčinović Burić na izboru za glavnu tajnicu Vijeća Europe i rekao da se radi o fantastičnom postignuću na koje svi mogu biti ponosni.

“Ovo je najveći međunarodni, politički i diplomatski uspjeh kada je riječ o izboru bilo kojeg predstavnika RH u međunarodne institucije”, rekao je Plenković.

“Mislim da možemo biti ponosni na njezino ostvarenje, na veliku potporu koju je dobila, možemo biti ponosni na međunarodni položaj i ugled Hrvatske u vanjskopolitičkom smislu, u međunarodnim odnosima, u vrijednostima koje dijelimo”, rekao je premijer.

Prva glavna tajnica iz ovog dijela kontinenta

Plenković je dodao da je pobjeda Marije Pejčinović Burić svojevrsna pobjeda srednje, istočne i jugoistočne Europe jer je ona prva glavna tajnica Vijeća Europe iz tog dijela kontinenta.

Rekao je i kako je diplomacija, pri čemu je posebno naglasio onu parlamentarnu, posljednjih mjeseci “poprilično u tišini” radila na izboru Pejčinović Burić za glavnu tajnicu. Zahvalio je pritom svim hrvatskim veleposlanicima i hrvatskim parlamentarnim delegacijama u Vijeću Europe, posebno ovoj aktualnoj, na velikom doprinosu tome i na kontiniutetu rada u VE od hrvatskog primitka 1996. godine.

Istaknuo je da je Hrvatska odličan dojam ostavila i tijekom šest mjeseci predsjedanja tom organizacijom prošle godine.

Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić izabrana je u srijedu u Strasbourgu za novu glavnu tajnicu Vijeća Europe.

Pejčinović Burić je dobila 159 glasova, dok je njezin protukandidat belgijski šef diplomacije Didier Reynders završio sa 105 glasova.

Pejčinović Burić nije bila u četvrtak na sjednici vlade, jer je još u Strasbourgu, ali joj je cijela vlada na kraju premijerova obraćanja zapljeskala na izboru.

‘Imat će priliku nametnuti teme značajne za Hrvatsku’

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić u četvrtak je rekla da će ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić na novoj poziciji glavne tajnice Vijeća Europe imati priliku nametnuti teme koje su značajne za Hrvatsku, poput ravnopravnosti žena i zaštite djece.

“Premijer je nametnuo temu demografije, a kolegica se već opredijelila za temu ravnopravnosti žena i bolju zaštitu i brigu o djeci”, izjavila je Murganić.

Ministar turizma Gari Cappelli također se osvrnuo na uspjeh ministrice Pejčinović Burić, koja je postala druga žena u povijesti na čelu Vijeća Europe i prva osoba iz srednje i jugoistočne Europe na toj dužnosti, i rekao da je to dokaz dugotrajnosti koju je dokazivala godinama kroz Hrvatski sabor i druge nastupe te poručio da je zaslužila tu poziciju.

Na pitanje tko bi je mogao zamijeniti, odgovorio je da HDZ ima ljudi koji su kvalitetni te da oko toga neće biti problema.

Murganić: Ne bojim se za svoju poziciju

Što se tiče moguće rekonstrukcije Vlade, Murganić je naglasila da je bila među prvima koje se propitivalo za neke nametnute teme koje je, nada se, uspješno obranila.

“Zaista se nemam što bojati za svoju poziciju. Odlukom premijera i svojim radom sam i došla na ovu poziciju. Kada će se pokazati potreba da prije isteka mandata dođe do promjena u mom resoru, ja ću to svakako prihvatiti i bit ću, ukoliko će to biti potrebno, uvijek dobra suradnica mome nasljedniku”, poručila je.

Upitana koliko pomažu dječji proračuni koje imaju neke općine u pitanju demografije, odgovorila je da je dječji proračun postao obaveza svima koji barataju proračunima.

“Vrlo je važno da se vidi koliko izdvajamo za djecu. Nekako se čini da su te različite stavke, koje se odnose na brigu i skrb o djeci, raspršene i da nemamo pravu sliku. Tome svakako treba posvetiti pažnju”, poručila je.

Dodala je da pažnju treba posvetiti i većem utjecaju participacije djece u odlučivanju, pogotovo djece koja su u tinejdžerskoj ili predtinejdžerskoj dobi, te čuti i njihova razmišljanja. “Danas djeca puno prate, imaju svoje ideje, stavove i treba ih poslušati”, zaključila je.