Održana je još jedna sjednica Vlade na kojoj je utvrđeno da će oni koji nisu vratili cijene na onakve kakve su bile 31. prosinca, snositi novčane kazne, no za početak je premijer zahvalio bivšim ministrima u Vladi.

Ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je kako će se mijenjati ograničene cijene za devet proizvoda. Podsjetio je na početku da je Vlada u rujnu prošle godine donijela odluku da se cijene tih proizvoda ograniče za skoro 30 posto.

"Ovom odlukom predlaže se da cijena ulja i mljevenog mesa smanji za dvije kune, a šećera i svinjske lopatice da se poveća za dvije kune", rekao je Filipović.

Podsjetimo, među devet proizvoda s ograničenom cijenom su ulje, glatko i oštro brašno, šećer, svinjsko meso (svinjski vrat s kosti i svinjska lopatica bez kosti), pileće i miješano mljeveno meso i mlijeko.

Mijenja se cijena za ulje, šećer, mljeveno meso...

Cijena suncokretovog ulja, koja je trenutno bilo ograničena do 15,99 kuna, tj 2,12 eura, sada ne smije prelaziti 1,86 eura. Najviša maloprodajna cijena bijelog kristalnog šećera po kilogramu do sada nije smjela prelaziti cijenu od 7,99 kuna, tj 1,06 eura, a novom odlukom se utvrđuje da ne smije prelaziti 1,33 eura.

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste, u ovom segmentu se povećava s 1 na najviše pet posto. Najviša maloprodajna cijena za svinjsku lopaticu bez kostiju do sada nije smjela prelaziti cijenu od 24,99 kuna (3,32 eura) po kilogramu, a sada se povećava na 3,58 eura. A najviša maloprodajna cijena za svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram, koja do sada nije smjela prelaziti cijenu od 32,99 kuna (4,38 eura), sada se smanjuje na 4,11 eura.

Ograničenje će trajati do 31. ožujka.