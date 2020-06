VJEROJATNO JE BAŠ SVIMA TO JASNO: ‘Kad bi Plenković otišao u izolaciju, HDZ bi bio obezglavljen’

I Sanja Modrić i Klauški smatraju da dvostruki kriteriji oko toga što je bliski kontakt, kao i treba li maska biti obvezna ili ne, pa i pravila o socijalnoj distanci unose pomutnju među građane

Naš premijer je odlučio da neće ići u izolaciju, čak ni nakon one fotografije koja govori tisuću riječi, gdje se slikao s Đokovićem i Ivaniševićem, koji su obojica zaraženi. To je njegova odluka, što možemo, ali očito da nismo svi jednaki”, kazala je gostujući u Točki na tjedan na N1 televiziji Sanja Modrić, kolumnistica Telegrama.

S njom se složio i Tomislav Klauški, kolumnist 24sata.

“Ova kampanja je Plenkovića profilirala kao lidera u krizi, a ako je lider u izolaciji, stranka je obezglavljena. Istovremeno mi se čini da bi birači HDZ-a u činjenici da je njihov vođa otišao u samoizolaciju vidjeli slabost toga vođe. Vođa ne smije pokazati slabost, on mora biti izdržljiv, nikad priznati grešku i to je taj problem da bi HDZ, ne zato što bi Plenković rekao čarobne riječi koje bi ga odvele do pobjede, nego HDZ teško funkcionira bez vođe”, rekao je Klauški.

I Sanja Modrić i Klauški smatraju da dvostruki kriteriji oko toga što je bliski kontakt, kao i treba li maska biti obvezna ili ne, pa i pravila o socijalnoj distanci unose pomutnju među građane.

“Ovo je javnozdravstveni problem i jako je problematično da nemamo povjerenje u stručnjake i institucije, a vlast je totalno kontaminirala javnu političku scenu”, rekao je Klauški za N1.