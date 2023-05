'PROVOCIRATE!' / Vjernici se sukobili s bubnjarima na zagrebačkom Dolcu: Situacija je u jednom trenutku eskalirala

Jedan od muškaraca krenuo je na bubnjare i vikao im da ‘provociraju‘ i da se maknu jer Zagreb danas slavi svoj dan. Bubnjarska skupina ‘Zli Bubnjari‘ zasvirala je u srijedu popodne na zagrebačkoj tržnici Dolac, a to je prilično uzrujalo ljude koji su u isto vrijeme u blizini sudjelovali na misi. Nekoliko muškaraca prošlo je bubnjarima, vikali su na njih i tražili da se maknu. Situacija je u jednom trenutku eskalirala pa je došlo do fizičkog sukoba. Muškarci su počeli gaziti bubnjeve pa je morala intervenirati i policija. Jedan od muškaraca koji je krenuo na bubnjare vikao im je da "provociraju" i da se maknu jer Zagreb danas slavi svoj dan (u spomen na Majku Božju od Kamenitih vrata). Žena koja je bila s bubnjarima pokušala je ljutitim muškarcima objasniti da su oni dio performansa koji se održava u povodu proslave 75 godina SKUD - Ivan Goran Kovačić, no ni to nije pomoglo.