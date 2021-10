Vila na zagrebačkom Tuškancu sagrađena 20-ih godina prošloga stoljeća skriva nevjerojatnu priču koja uglavnom govori o nesposobnosti države da se nosi s posljedicama odluka bivših država. je istražila ekipa RTL-ove Potrage. Kako je istražila ekipa RTL-ove Potrage u toj zagrebačkoj vili živjela je bogata židovska obitelj, a imovina im je oduzeta 1942. godine kada se u njihov dom smjestio Ante Pavelić, potom Josip Broz Tito, a nakon njih generacije Zagrepčana koje su pokušale otkupiti takve stanove.

No, mnoge zainteresirane kupce, kao i nasljednike prvih vlasnika koji žive u Španjolskoj država je više desetljeća držala u neizvjesnosti, sve donedavno.

"Do '41. godine je tu živjela obitelj Sever i oni su otišli '41. van. Kuća je ostala, navodno je tu živio Pavelić jer mu je to bila jedna od rezidencija sve do '45. Za vrijeme te četiri godine kako je on bio tu, sagradio je i bunker ", kazao je za Potragu Pavle Podolski, jedan od bivših stanara spomenute vile na Tuškancu. Podolski je odrastao u ovoj vili, zajedno sa sestrom okružen nacističkim obilježjima, a sve zato jer je njegov otac kao zaposlenik jednog državnog poduzeća 1969. stan dobio na korištenje.

"Bunker je ponovno došao u funkciju za vrijeme rata. Preuređeno je za djecu iz škole Jabukovac koji su za vrijeme zračnih napada kroz podrum dolazili u bunker", kazao je Podolski. "U toj je kući i sigurno nakon rata '45 boravio i Tito, čak je bio štab tu, tu su primane razne delegacije. Ima svoju povijest...", dodao je.

Atraktivnu vilu nakon NHD preuzela je SFRJ koja je 1958. proglašava općenarodnom imovinom. "Nakon razdoblja NDH, vila je ostala slične sudbine; počelo je s Pavelićevim odlaskom, potom je bio Tito. Vila je uz neospornu arhitektonsku vrijednost imala i izuzetno bogatu povijest i zato sam je pojedinačno štitila 2011. godine", rekla je Zrinka Paladino, arhitektica i konzervatorica.

Vila je danas zaštićeno kulturno dobro na popisu Ministarstva kulture.

Više pogledajte u prilogu: