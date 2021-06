Odvjetnik Zdravka Mamića, Veljko Miljević bio je gost RTL-a Danas gdje je komentirao aktualnu situaciju vezanu uz uhićenje osječkih sudaca.

Suci su uhićeni, ali istragom je obuhvaćen i vaš klijent. Hoće li se predati?

"To ja ne znam je li on istragom obuhvaćen. Ja sam danas dobio čitav niz informacija, za koje ne znam odakle potječu. Tko je to vidio akt u kojem je on obuhvaćen istragom? I koja je to istraga do sada postojala?", upitao je Miljević

Dakle, vi kao njegov odvjetnik o tome niste obaviješteni?

"Ne! Nego tvrdim da niti vi niste obaviješteni", rekao je.

O tome su govorili odvjetnici uhićenih sudaca, o tome se radi.

"A-ha! Možda oni nešto znaju što u ovom trenutku ne bi trebali niti znati. Znate, kazneni postupak, mnogi ljudi koji tvrde da nešto znaju o pravu, miješaju osnovne pojmove. Kazneni postupak ovakve vrste počinje donošenjem rješenja o provođenju istrage. Jeste li vi vidjeli rješenje o provođenju istrage? Ma, niste! Vjerojatno ga nisu niti ovi, niti bi ga smjeli vidjeti. Prije ispitivanja tih ljudi koji su lišeni jutros slobode, privedeni, protiv kojih je izgleda određen pritvor, jer nije istina da će Državno sudbeno vijeće tek odlučivati… DSV je danas na 257. sjednici odlučilo i odobrilo lišavanje slobode, određivanje pritvora i određivanje istražnog zatvora za svu trojicu sudaca koji su jutros lišeni slobode", poručio je.

Dobro, ministar pravosuđa je rekao…

"Ja to nigdje nisam vidio. Dobro, možete vi sad o ministru pravosuđa. Prema tome, ja vam tvrdim da mi još ne znamo, nitko u javnosti, nego svi nešto pretpostavljaju", dodao je Miljević.

Dobro, pitali smo vas hipotetski, ukoliko se utvrdi ono od odvjetnika sudaca. Čuli smo sada i gospodina Pavasović Viskovića koji je rekao: "Ne vidim način kako BiH sada može izbjeći izručiti braću Mamić".

"Možda on to ne vidi. Znate. S tim se treba specijalno baviti, izručenjima, pa bih ja volio da se netko iz pravosuđa javi, koji je proučio odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, u kojima sam ja prije jedno tri godine u slučaju Todorić na svakoj, i na vašoj televiziji govorio, a to su tek osnovne odredbe koje vežu sve članice Ujedinjenih naroda. Zatim imate Zakon o pravosudnoj suradnji zemalja članica Europske unije od 28. lipnja 2013., tri dana prije ulaska u EU, o čemu sam ja govorio i u ovom studiju kad je to bilo potrebno. To su vam osnovne odredbe. A onda imate druge odredbe koje reguliraju odnose država o izručenju. Ja se bojim da je ovdje premalo ljudi koji su pratili pokušaje hrvatskog pravosuđa da BiH izruči Zdravka Mamića", pojasnio je Mamićev odvjetnik.

Postoji li mogućnost da Mamić postane u jednom trenutku pokajnik?

"Najvažnije je ovdje da je rečeno da hrvatska politika treba izvršiti pritisak na BiH i na pravosuđe BiH da se izruči Zdravka Mamića. Pa jeste li vi svjesni toga?", upitao je.

Dobro, ministar pravosuđa je najavio zahtjev za izručenjem. Postoji li mogućnost da Zdravko Mamić postane svjedok pokajnik u ovom cijelom procesu?

"Pa, njega je tako trebalo tretirati. I tretirale bi ga sve normalne pravne države u svijetu. Ali, 8. listopada prošle godine je on u obliku sticka predao nešto što je Državno odvjetništvo ispravno ocijenilo po svom sadržaju kao kaznenu prijavu. Ja niti u sačinjavanju kaznene prijave nisam sudjelovao niti sam je predavao jer su predavale neke sasvim druge osobe. Ja sam za predavanje sticka i to što na njemu piše, što se na njemu nalazi, saznao četiri mjeseca kasnije. A danas je koincidencija da je danas osam mjeseci od dana podnošenja. Po tome se počelo raditi, jer vam je kaznena prijava po članku 204 i 205 Zakona o kaznenom postupku inicijalni moment kojim se inicira, pokreće kazneni postupak. A onda dolazi ovo… I po njemu se radilo… Na temelju toga se negdje sredinom ožujka, mjeseca kada sam ja već bio uključen u predmet, došlo do toga da je USKOK DORH-a koji je nadležan za ovaj predmet, i meni je žao da umjesto mene, umjesto drugih osoba koje danas o tome govore, nije netko iz USKOK-a, DORH-a ili Glavnog državnog odvjetništva došao da vam odgovori na ova pitanja koja ja ne izbjegavam. Dapače", poručio je.

Jeste li se danas čuli sa svojim klijentom? Što vam je rekao?

"Jesam. On radi svoj posao. Ja radim svoj, znate. On je metnuo svoje priopćenje, iako mi je danas u razgovoru rekao da nema potrebe za tim. Ali, on je jedna duboko emotivna osoba, njega savladaju emocije i onda on postupa u skladu s emocijama", zaključio je Veljko Miljević.