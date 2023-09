Veliki uspjeh naših liječnika na Rebru koji su izveli su još jedan sjajan pothvat jer su 61-godišnjoj ženi uspješno po drugi put presadili srce, javlja RTL Danas. Riječ je o pacijentici koja je imala zdravstvenih poteškoća sa srcem presađenim još 2003. godine, pa joj je sada, nakon 20 godina, bilo potrebno novo.

Kardiolog Davor Miličić koji je bio na samoj transplantaciji otkrio je kako je pacijentica.

"Ona je dobro, oporavlja se na primjeren način nakon transplantacije. To je druga transplantacija, prvu je imala točno prije 20 godina. Tijekom godina dolazilo je do postupnog propadanja funkcije srčanog presatka, dominantno zbog oštećenja koronarnih arterija koje su tijekom godina stradale. Bolesnica je bila neposredno vitalno ugrožena. Prihvaćena na urgentnu listu Eurotransplanta čija smo članica od 2007. i transplantacija je uspjela po drugi put. To je stanoviti raritet u svjetskim razmjerima, a mi se na KBC- u možemo pohvaliti da je ovo treća retransplantacija srca i da su svoj troje pacijenta živi", rekao je dr. Miličić.

Pacijentica dolazi iz Zagreba

Pacijentica kojoj je drugi put presađeno srce, dolazi iz Zagreba dok je srce primila iz jedne od zemalja Eurotransplanta.

U KBC-u Zagreb proteklih je tjedana bilo nekoliko transplantacija srca. Dr. Miličić otkrio je detalje: "Riječ je o djevojčici od 13 godina koja se odlično oporavlja, potom je tu spomenuta retransplantacija kao i druge dvije transplantacije kod dvojice 67-godišnjaka, inače teških koronarnih pacijenata s teškim oštećenjima srca koji su također bili prihvaćeni na hitnu listu Eurotransplanta".