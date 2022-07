Plaža u Podstrani nakon sve jače kiše ne izgleda nikako lijepo. WC papir, fekalije, uginuli štakori - tako sada izgleda njihova plaža. Kanalizacija se pretvori u fontanu i krene prema moru, doznaje RTL Potraga.

Mještani kažu kako se s ovim problemom bore već godinama, a stariji mještani kažu - i desetljećima. Kako je turistička sezona već počela, i turisti su krenuli primjećivati fekalije.

Turisti najavljuju odlaske bez povrata novca

"Gost mi je bez razloga rekao da ide, i to tri dana prije i nije me ni tražio povrat novca", rekao je Duško Perišić iz Podstrane.

Podstrana je brdovito mjesto gdje se sva voda nakon kiša slijeva prema moru. Problem je u tome što se mjesto posljednjih godina jako izgradilo. Prije je bilo više šahtova na plaži, ali su ih domaći uglavnom zabetonirali, upravo zbog ovakvih incidenata.

Ako je netko ispustio fekalne vode, u tom uzorku će se detektirati i prisutnost tih mikroorganizama, a ovisno o njihovom broju može se kategorizirati more za kupanje.

Ljudi ni ne znaju koliki je to problem

Problema su svjesni i u općini. Dosad su stvar pokušali riješiti edukacijom, no to je polučilo mali ili nikakav uspjeh pa se najavljuju kazne.

"Išli smo sugestivno, edukativno, a neki od njih uopće nisu znali koliki je to problem", poručio je Ivica Perić, direktor tehničkog sektora Vodovoda i kanalizacije Split.

Prema dobivenim rezultatima ispitivanja, more kod Podstrane pripada izvrsnoj kakvoći, no more se ispitivalo tek tjednima iza incidenta tako da su ti rezultati bili očekivani.

Čitavu priču RTL Potrage pogledajte u videu.