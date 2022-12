JUST DID IT / S 500 na 65 kuna! Veliki brend greškom omogućio Hrvatima najbolji šoping ikad: Drugi mijenjaju kune u eure, a oni…

'Nisam bila sigurna hoće li mi proći narudžba, ali stvarno je uspjelo. Sada pogledam i svaki taj proizvod danas zasebno košta 499 kuna. Ako mi i ne bude dobro stajalo, mogu dati nekome ili nositi za po doma', kazala je čitateljica Net.hr-a