VELIKE VIJESTI IZ HYUNDAIJA: U suradnji s Rimcem stiže njihov električni super-automobil!

Albert Biermann je rekao kako s Rimcem radi na ‘visokoprofitabilnim električnim prototipovima’ te najavio kako Hyundai do 2025. planira izbaciti 44 modela električnih vozila

U svibnju ove godine, Hyundai je potvrdio svoje ulaganje od 80 milijuna eura u Rimac Automobile, kako bi dobili pristup tehnologiji kojom ovaj mladi hrvatski inovator i poduzetnik razvija svoje superbrze električne automobile. Ranije se spekuliralo kako bi to trebalo dovesti do početka proizvodnje super-automobila visokih performansi s Hyundaijevim znakom na haubi, a sada je to i potvrđeno.

“U suradnji s tvrtkom Rimac razvijamo visokoprofitabilne električne prototipove pogonjene baterijama i gorivim ćelijama”, potvrdio je šef Hyundaija N Albert Biermann na sajmu automobila u Los Angelesu.

Priprema za elektrifikaciju autoindustrije

U svome opsežnom govoru, Biermann je rekao kako Hyundai do 2025. planira izbaciti čak 44 ekološki prihvatljiva modela diljem svijeta. Također je napomenuo kako su s Rimcem već razvijena neka vozila i provedena neka testiranja.

“Naša strategija priprema Hyundai N za rješavanje problema elektrifikacije i mobilnosti s kojima će se svi proizvođači suočiti u godinama koje dolaze. Hyundaiju ovi izazovi stvaraju značajne prilike za pokazivanje našeg vodstva”, rekao je Biermann.

Pomalo tajnovito, Biermann je otkrio kako Hyundai sljedeće godine planira izbaciti i “vrlo ludi” konceptni automobil, koji bi, vjerojatno, trebao biti kruna početka suradnje Rimca i Hyundaija. Još je ranije Hyundaijev šef dizajna u Europi Thomas Beurkle rekao kako bi investicija u Rimac mogla donijeti “promjenu igre”.

Surađuje s Aston Martinom i Porscheom

Ovo nije jedina suradnja hrvatskog proizvođača s renomiranim svjetskim proizvođačima automobila. Motoring podsjeća kako je Rimac isporučio električne dijelove za Aston Martin Valkyre te da i Porsche ima 10 posto udjela u njegovoj tvrtci, što je pomoglo u razvoju još jedne jurilice, Taycana.