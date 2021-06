Sve povoljniji epidemiološki pokazatelji govore nam da će ljeto biti relaksirajući period nakon zamornih epidemioloških restrikcija, piše u utorak Jutarnji list, navodeći da će uz tzv. covid putovnice biti dozvoljena veća okupljanja i koncerti.

Zatvaraju se covid odjeli, oboljelih je iz dana u dan sve manje, a cijepljenih sve više. Jasno je da to vodi prema ukidanju restrikcija, no to ne znači i da treba zabiti glavu u pijesak i ponašati se kao da sutra ne postoji, jer virus će cirkulirati cijelo vrijeme, navodi dnevnik.

Uspješna turistička sezona ako smo odgovorni

Možemo očekivati povoljno epidemiološko ljeto i uspješnu turističku sezonu budemo li se odgovorno ponašali, sažima ministar i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović, a s njim se slaže i načelnik istarskog stožera Dino Kozlevac.

Nakon uspješnih pilot-okupljanja, očekuje se da će sljedeći korak Stožera biti popuštanje vezano za okupljanja po istom ključu, odnosno da uvjet za prisutnost budu covid potvrde. One bi trebale postati propusnica za sva događanja, baš kako su to pokazali pilot-okupljanja nakon kojih zaraze nije bilo.

Covid-potvrde vrijedit će za sva događanja

"Radimo na mehanizmima koji bi omogućili sigurno popuštanje nekih mjera, ali korekcije će biti minimalne. Može se popustiti s mjerama za određene manifestacije, ali uz odgovornost županijskih stožera civilne zaštite kad je u pitanju pridržavanje tih mjera", kazao je Božinović. Ključna bi mjera trebale postati covid potvrde.

"Očekujem da će covid potvrde Nacionalni stožer što prije proglasiti uvjetom za održavanje svih okupljanja i garancijom sigurnosti te da će one što prije zaživjeti. Ide se u tom pravcu. Svatovi već sada moraju ispunjavati jedan od tri uvjeta, a to je da su dvjema dozama cijepljeni prije više od 14 dana, da su preboljeli covid ili imaju negativan test u zadnjih 48 sati. To su uvjeti za covid potvrdu i oni će vrijediti za sva događanja i sve vrste okupljanja", kaže Kozlevac.