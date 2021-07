Varaždinska policija krenula je s akcijom “Ne ostavljajte djecu samu u vozilima“, koju provode kako bi se spriječilo ostavljanje djece u vozilima koje može završiti tragično, javlja RTL.

S obzirom na visoke temperature ta preventivna akcija ima cilj spriječiti tragične događaje i podsjetiti roditelje na moguće posljedice ostavljanja djeteta bez nadzora u vozilu koje su se u Hrvatskoj nažalost već događale.

Obilazili parkirališta

U sklopu akcije, policajci su obilazili parkirališta trgovačkih centara i građanima pokušali skrenuti pozornost na ovu potencijalnu opasnost.

"Djetetu svakako treba pomoći, ako ne možemo doći do vlasnika vozila, čak i razbijanjem stakla znači prioritet nam je da se to dijete spasi da ne dođe do nekakvih težih posljedica", rekao je Siniša Las, službenik za prevenciju PU Varaždin.