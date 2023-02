Ako vam se ponekad čini da su vrećice poluprazne, dobro vam se čini. Mnogo puta smo pomislili kako nas proizvođači varaju na gramaži pa je ekipa RTL Danasa odlučila uzeti pet proizvoda koji se često nalaze na popisu za kupnju. Grickalice, čokolada, kava, žitarice i tjestenina.''

Odabrali su ih u dogovoru sa stručnjacima s Prehrambenog - biotehnološkog fakulteta, a proizvođači su slučajni odabir. Zatim su ih odnijeli na analizu, a svaki proizvod su izvagali bez ambalaže te provjerili odgovara li gramaža istaknuta na pakiranju stvarnoj težini proizvoda.

Veliko odstupanje kod tjestenine

"Greške najčešće možete naći kod proizvoda koji se inače pakiraju vrlo brzim procesima, a to su pakiranja na strojevima kao što su primjerice grickalice", kaže Mario Ščetar, izvanredni profesor na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Prvo su izvagali kavu, pakiranje od 500 grama. I nije istina ono što piše. "Dakle, imamo odstupanje od dozvoljene mase. Tu nam je manje za 12 grama. A dozvoljeno odstupanje je 3 posto", kaže Ščetar.

Kod vaganja zobenih pahuljica došlo je do iznenađenja - ima ih više! Ali s tjesteninom to nije slučaj. Umjesto 400 grama koliko piše, u pakiranju je 345.

"Imamo odstupanje od 55 grama. To me zaista iznenađuje me. Ovoliko odstupanje nikako nije dozvoljeno", ističe Ščetar.

Dva proizvoda u nedozvoljenom minusu

Vagali su i čokoladu, ali tu je odstupanje malo i dopušteno. Slična situacija je i sa štapićima kojih također ima manje. Odstupanje je dva i pol grama.

"Dakle, od pet naših proizvoda dva su u nedozvoljenom minusu, a dva su u minusu koji je dozvoljen pravilnikom", kaže Ščetar. Samo je jedan proizvod u plusu, a to su žitarice.

Zagrepčanka Vida kaže da na to ne obraća pažnju. "Niti imam vremena niti dobro vidim, ali da vjerujem proizvođačima baš i ne", dok njezina sugrađanka Martina ističe da obraća pažnju na gramažu, ali da vjeruje da je to što piše istina.

Rezultati na štetu potrošača

"Danas je ubrzana proizvodnja i ovi proizvodi se pakiraju u razmacima od sto paketića u minuti i tu dolazi do te varijance u masi. Tako da su rezultati uobičajeni, ali na štetu potrošača", objašnjava Ščetar.

Na pitanje treba li više kontrolirati trgovce Ščetar kaže da apsolutno treba, ali da je ovo više stvar proizvođača.

Njihova je zakonska dužnost da na kavi onda piše 490 grama umjesto 500 i na tjestenini 350, a ne 400.