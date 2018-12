VAKULA OTKRIO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA: ‘Oprez u subotu! Moglo bi biti nevolja prouzročenih vremenom’

Zahladnjenje, praćeno oborinama kreće za vikend, a početak idućeg tjedna bit će puno primjereniji zimi

Nakon iznadprosječno visoke temperature, ponegdje čak i kao rijetko kada u ovom dijelu godine, u mnogim mjestima na zapadu unutrašnjosti vjerojatno i najviše u ovome mjesecu, tjedan se nastavlja hladnijim vremenom, otkriva Zoran Vakula u novoj prognozi na HTV-u.

Slavonija uglavnom suha

U Slavoniji, Baranji i Srijemu najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -5 do -2 °C, a najviša poslijepodnevna 3 do 6 °C, pri čemu će biti većinom suho, te barem djelomice sunčano, ujutro uz čestu sumaglicu, gdjegod i maglu.

Većinom prosječna temperatura za početak prosinca bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz oblačnije vrijeme nego na istoku te rjeđu maglu. Štoviše, ponegdje će vjerojatno pasti i malo kiše, a ujutro može zalepršati i poneka snježna pahulja, uglavnom u Međimurju i Zagorju, te u Banovini i Kordunu. Ponegdje je moguća i poledica.

Susnježica u gorskoj Hrvatskoj

Slaba susnježica, snijeg i poledica još su vjerojatniji u Gorskome kotaru i dijelu Like, dok će na sjevernom Jadranu biti povremene mjestimične slabe kiše. Najviše sunčana vremena u Istri, posebice zapadnoj. Bura će u noći slabjeti, pa će ujutro još samo ponegdje biti umjerena. Temperatura zraka ujutro od -2 do 2 °C, uz more 5 do 10 °C, kao i poslijepodne u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti uglavnom 11 ili 12 °C.

Podjednake vrijednosti i u Dalmaciji, uz također većinom malo valovito more, te uz umjerenu buru još samo rijetko ujutro. Povremene mjestimične slabe kiše bit će još i poslijepodne.

Na jugu Hrvatske više sunčana vremena, uz samo malu vjerojatnost gdjekoje kapi, uglavnom na otocima. Bura će oslabjeti, ali još u noći i ujutro u Konavlima može biti umjerena do jaka. Najniža temperatura zraka od 7 do 10 °C, u unutrašnjosti i samo oko 3 °C, a najprije između 11 i 14 °C.

Petak još suh, a onda kreće naoblaka i minusi

U petak ponovno toplije, ali na kopnu još uz jutarnje “minuse” i mjestimičnu maglu, nakon koje će biti djelomice sunčano. Za vikend opet oblačnije, osobito u subotu, kada će biti kiše, uz pad temperature uglavnom u gorju i snijega, a slabe mjestimične oborine moguće su i u hladniju nedjelju i tijekom još hladnijeg početka novoga tjedna.

I na Jadranu u petak većinom suho uz dosta sunčanog vremena. Prema kraju dana jačanje juga, s kojim će u subotu biti često obilne kiše, mjestimice i grmljavine, a gdjegod i kratkotrajno jake i olujne bure. Stoga ako možete, tada hvalite more, al’ se držite kraja!

Promjenjivo će biti i u nedjelju, ponovno uz jugo i jugozapadnjak, relativno toplo još i u ponedjeljak, ali ne i u nastavku u početku uglavnom suhog tjedna, u kojem su trenutačno malo vjerojatne veće nevolje prouzročene vremenom. No u subotu bi ih moglo biti – i zbog vjetra i zbog kiše.

Još se čeka prvi snijeg

U nedjelju nas očekuje malo proljepšanje i više temperature dok će idući tjedan donijeti vrijeme puno primjerenije prosincu.