VAKULA OBJAVIO PROGNOZU ZA IDUĆI TJEDAN: U iduća dva dana Hrvatsku očekuju pravi zimski uvjeti, ali to nije sve…

Bit će snijega u gorju, ali ponegdje i u nizinama. A zatim nas ponovno čeka promjena

Iduća dva dana na kopnu ćemo imati prave zimske uvjete, a na Jadranu u utorak često obilnu kišu, uz većinom jaku i olujnu buru, uz koju je mjestimice na sjevernom dijelu moguć i snijeg, uglavnom podno Velebita, dok će prema jugu biti samo malo slabijeg juga. Od srijede mirnije i stabilnije, iako još ne posvuda i suho, a od četvrtka i toplije.

Ponedjeljak – ponegdje slabe oborine

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno. Povremeno će padati susnježica i snijeg i to uglavnom u prvom dijelu dana. Ponegdje je moguće i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Puhat će povremeno umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda, uglavnom između 0 i 3 °C, stoji u HRT-ovoj vremenskoj prognozi meteorologa Dragoslava Dragojlovića i Zorana Vakule.

Relativno hladno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, te umjereno i znatno oblačno povremeno s kišom i snijegom, osobito prijepodne. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar.

U gorskim krajevima većinom oblačno, povremeno sa susnježicom i snijegom, koji će se ponegdje zadržavati na podlozi. Na sjevernom Jadranu prijepodne djelomice sunčano, a poslijepodne oblačnije, uz sve češću kišu. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita mjestimice i olujna. Temperatura u gorju od -1 do 2 °C, uz obalu jutarnja između 4 i 8 °C, a dnevna od 9 do 12 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano. Prema večeri naoblačenje, mjestimice s kišom. Ujutro će puhati umjerena bura koja će okrenuti na slabo do umjereno jugo,navečer sve češće i jako. More će veći dio dana biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 2 do 4 °C, uz obalu između 5 i 8 °C, a najviša dnevna između 9 i 14 °C.

Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom. Mjestimice malo kiše može pasti već prijepodne, te osobito navečer. Zapuhat će slabo i umjereno jugo, navečer ponegdje i jako, koje će povećavati valovitost do tada malo do umjerenog valovitog mora.

U utorak vjetrovito, uz često obilnije oborine, zatim stabilnije…

Do četvrtka u unutrašnjosti većinom oblačno. U utorak oborine će biti obilnije, ponegdje uz stvaranje snježnog pokrivača, i to ne samo u gorju. Mjestimice je moguća i ledena kiša, osobito u Lici. U srijedupostupan prestanak oborina i malo toplije, a od četvrtka uglavnom suho, djelomice sunčano i toplije.

Na Jadranu u utorak vjetrovito, na sjevernom dijelu uz jaku i olujnu buru, ponegdje i s orkanskim udarima, a prema jugo samo malo slabije jugo. Bit će većinom oblačno, mjestimice s kišom, često i obilnijom, a na sjevernom dijelu može biti i snijega nošenog burom. U srijedu djelomično razvedravanje, a malo kiše još može pasti uglavnom na južnom dijelu. Od četvrtka barem djelomice sunčano, uz slabu i umjerenu buru i sjeverozapadnjak.