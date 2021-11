Ustavna stručnjakinja Sanja Barić gostovala je u RTL Direktu gdje je komentirala uvođenje obaveznih covid potvrda.

"Uvođenje COVID potvrda je nešto što je realno razumno i ustavno-pravno prihvatljivo. Radi se o tome da ili ste cijepljeni, ili ste preboljeli ili se testirate u dinamici koja je određena dva puta tjedno. To je nešto što je ustavno-pravno prihvatljivo kao najblaža mjera ugroze u ljudska prava, zadiranje u ono što ne bismo smjeli u svom životu ako se bojimo cijepljenja. Ustavno-pravno ne vidim problem“, rekla je Barić.

"Problem bi nastupio ako bi krenuli s varijantom 2G, ako bi se radilo isključivo o cijepljenju ili prebolijevanju, tako nešto može se uvesti zakonom, a ne budućom odlukom Stožera", objasnila je Barić.

Pozivanje na Ustav

To bi značilo da se Sabor mora pozvati na članak Ustava koji proglašava izvanredno stanje.

"U Zakon o zaštiti pučanstva o zaraznih bolesti imamo naveden čitav niz bolesti protiv kojih je uvedeno obavezno cijepljenje. Ono se događa u našem djetinjstvu, ali neka od tih cijepljenja se događaju u ovisnosti od našim djelatnostima putovanjima u strane zemlje i slično. Bila bi dovoljna intervencija u postojeće zakone i to primjenom postojećih članaka Ustava članka 16. koji se tiče redovitog stanja. Takva obaveza mora ići kroz Sabor i kroz usvajanje u saborske procedure, a ne kroz odluke Nacionalnog stožera, ministra zdravstva ili bilo kojeg drugog izvršnog tijela. Nije potrebno proglasiti izvanredno stanje", kazala je.

Barić je komentirala i izjavu saborskog zastupnika Nine Raspudića koj je danas rekao da je odluka da se zabrani rad saborskim zastupnicima de facto državni udar Kriznog stožera jer ljudi koji nemaju nikakav legitimitet zabranjuju rad ljudima koji su izravno izabrani od naroda.

"Tu su dvije stvari. Zakon koji je regulirao sustav Civilne zaštite kao i Zakon o zaštiti od zaraznih bolesti u onom proljetnom zasjedanju Sabora 2020. je omogućio da ovlast Nacionalnom stožeru da donosi mjere. Te mjere su pravni propisi koji vrijede jednako za sve građane RH kao što vrijede zakoni i ostali propisi. Normalna je stvar da ako imate propis da se primjenjuje na sve bez obzira jeste li saborski zastupnik ili obični građanin. Ideja da bi neki propis ne bio primjenjiv jer ste saborski zastupnik je problematična sama po sebi. Imate i drugi aspekt priče, a to je zašto je Sabor išao na ovaj način dat stožeru ovlast da tolike mjere donosi. To je sabor usvojio i Ustavni sud je potvrdio da je tako dopušteno Imate i treći aspekt, zar nije moguće organizirati Sabor u e-okruženju, online. Ne vidim razloga da se rad Sabora i odbora ne organizira u online obliku za krajnje slučajeve. Ako smo se svi dužni kao građani brinuti o javnom zdravstvu, doprinijeti svojom građanskom odgovornošću poboljšanju situacije i povratu na normalan život bilo cijepljenjem ili testiranjem, zašto bi netko jer je saborski zastupnik iz vlastitog ćejfa to ne bio obavezan. Dodatno je problematično ako kao saborski zastupnik nemaš građansku odgovornost tome doprinijeti", kazala je.

'Oni to rade namjerno'

Osvrnula se i na sukob predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Maria Banožića.

"Vezano o sukobu predsjednika i ministra, radi se o tome da imamo Zakon o obrani koji doista u svojim elementima moguće je sumnjive ustavnosti i treba ga ispitati pred Ustavnim sudom RH. Najvažnije je da je Zakon o obrani donesen tijekom vlade premijera Milanovića. Kome je taj zakon služio da ograniči ovlasti Josipovića. Kad je on predsjednik sad mu se to ne sviđa. jednako tako, kad je donesena izmjena zakona o sudovima htjelo se ograničiti predsjednicu Grabar-Kitarović u izboru. Sad kad je došao drugi predsjednik, sad taj zakon ne vrijedi. Ako u Hrvatskoj kontinuirano forsiramo da možemo ili ne primjenjivati zakone i propise zato što nam se sviđaju ili ne sviđaju, to je strašno i to je najgora poruka koju dobivamo iz državnog vrha i političara. Procedure su tu da ih poštujemo i mijenjamo u za to postojećim procedurama, a ne kad nam se sviđa ili ne sviđa", kazala je.

Na pitanje da su od svih građana očito najnepismeniji po pitanju Ustava političari, Barić je kazala:

"Oni to rade namjerno i to je najgore. Njima Bog neće oprostiti. Ostalima koji ne znaju, njima će Bog oprostiti. Oni koji rade namjerno određene stvari misleći da je to njihovo poslanje, a ruše temelje pravne države, unese razdor, neprimjereni rječnik i sankcioniraju ovakvu vrstu funkcioniranja gdje jedni druge gledamo preko nišana to je loše".