Sindikat i Matica umirovljenika Hrvatske uputili su Vladi te ministru rada i mirovinskog sustava Josipu Aladroviću hitan zahtjev za otvaranjem trećeg poziva za isplatu covid dodatna umirovljenicima. Naglasili su i da svima koji imaju pravo na covid dodatak, a nisu ga dosad dobili, on bude i isplaćen.

Stjepan Boronjek ima veću mirovinu od prosjeka, ali već sredinom mjeseca mora zbrajati svaku kunu. Svjestan je da je drugima puno gore.

“Mirovine su stvarno male i treba učiniti nešto da se to promijeni. Žalosno je da umirovljenici moraju kopati po kontejnerima, to je stvarno žalosno", rekao je Boronjek za N1.

Imali pravo, a nisu dobili novac

Bilo kakav novac, pa čak i covid dodatak, u takvoj situaciji dobro bi im došao. Od 400 do 1200 kuna dodatka trebalo je dobiti 850.000 umirovljenika, no dobilo ga je čak 140.000 ljudi manje.

Razlozi za to su uglavnom birokratske prirode, poput pogrešno prijavljene adrese. Dodatak nisu dobili ni oni koji rade uz mirovinu na pola radnog vremena, iako im zbroj plaće i mirovine ne prelazi maksimalni iznos za dobivanje dodatka od 4000 kuna.

Sindikat i Matica kažu da tu nepravdu treba hitno ispraviti, a resorni ministar kaže - hoćemo. “Razmišljamo o tome da omogućimo još jednom podnošenje zahtjeva, samo i isključivo za one koji imaju pravo, a nisu ga ostvarili u prethodnom razdoblju. To ćemo se još konzultirati s Maticom umirovljenika Hrvatske, Sindikatom, Hrvatskom strankom umirovljenika, našim koalicijskim partnerom, tako da ja vjerujem da ćemo u vrlo kratkom roku to izdefinirati i biti in favorem naših umirovljenika”, poručio je Aladrović.

Pripomoći će i lokalna zajednica

Svaka lokalna samouprava bi trebala pomoći tim ljudima, barem onoliko koliko može, jer su ti ljudi služili zajednici tijekom svog radnog vijeka.

“Grad Zagreb već sad ima različite politike, programe i mjere, koje pomažu umirovljenicima u da lakše žive, a mi ćemo i daje sukladno našoj financijskoj situaciji raditi to i dalje koliko god možemo. I to su mjere od javnog prijevoza do konkretnih transfera novčanih, pa nadalje”, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Svaki dodatak na mirovine dobro će doći najstarijoj populaciji, pogotovo u trenutku kad zbog inflacije cijene rastu do te mjere da ni plaće to ne mogu pratiti, a kamoli mirovine.