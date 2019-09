USKOK SELI U BADEL, NISU SVI TIME ZADOVOLJNI: ‘Radi se o privatizaciji tipa devedesetih’

Država će privatnom vlasniku prostora u koje se USKOK seli platiti 5,4 milijuna kuna kroz tri godine

Svih 113 djelatnika USKOK-a će se 1. listopada preseliti u nove prostorije koje se nalaze u upravnoj zgradi Badela 1862 u Vlaškoj 116 u Zagrebu. Za to će država platiti ukupno 5,4 milijuna kuna, iako su prostori u Gajevoj 30, u kojima USKOK sada djeluje, u državnom vlasništvu.

No, ministar državne imovine, Marko Banožić, rekao je da se USKOK seli u privatni prostor zato što država nema nekretninu odgovarajuće veličine.

“Naš je dio bio taj da kao Ministarstvo državne imovine prema njihovom zahtjevu ponudimo neku nekretninu, ako imamo takvih gabarita, međutim nismo imali i dali smo suglasnost da mogu slobodno tražiti, odabrali su tu zgradu i to je to”, rekao je Banožić.

Nobilo se oštro protivi

Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Novom danu N1 televizije i komentirao selidbu USKOK-a u privatne prostore.

“Mislim da je USKOK apsolutno posljednja hrvatska državna institucija koja bi trebala biti u privatnom prostoru”, rekao je Nobilo.

Sumnjiva dokapitalizacija Badela

Saborski zastupnik i bivši ministar gospodarstva Tomislav Panenić u svom je komentaru bio na tragu Nobila, dodavši da se radi o “privatizaciji tipa devedesetih, da jedna privatna tvrtka preuzima jednu državnu”.

“I to privatna tvrtka koja je bila više dužna u vremenu kad je preuzimala veliki Badel i na kraju za to praktično daje 30 milijuna kuna. Toliko je dokapitalizacija bila. Ono što bih ja kratko rekao da će USKOK-u biti tamo puno lakše raditi jer svi dokumenti i sav materijal se nalaze u Upravnoj zgradi u Vlaškoj 116, pa možda je to jedina prednost. Malo je sarkastično, ali nemam ni jedno drugo logično objašnjenje”, rekao je Panenić.