Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak dolazi u Zagreb. Sa sobom će donijeti i odobren Plan oporavka i otpornosti težak 47,5 milijardi kuna, javlja Večernji. Vlada je prema EK išla s nešto težim planom, vrijednim oko 48,7 milijardi kuna.

"Svjesno smo i namjerno išli s iznosom koji je iznad dodijeljene alokacije. Nakon usuglašavanja i usklađivanja troškova ukupan iznos plana smanjio se za 500 milijuna kuna, no to je i dalje 700 milijuna kuna više od dodijeljene nam alokacije. Kod nekih troškova došlo je do korekcije procjene, neki su dobili nove ponude i troškovnike, negdje je došlo do usklađivanja vezanih uz PDV", rekao je u lipnju premijerov savjetnik i koordinator izrade Plana Zvonimir Savić.

Premijer Andrej Plenković je tijekom svog odlaska u Bruxelles rekao da je riječ o dokumentu koji će Hrvatskoj omogućiti iskorištavanje novca za strukturne reforme i ulaganja u gospodarski oporavak u sljedećih pet godina. Dodao je i kako će državu to učiniti otpornijom na krize.

Inače, EK provjerava sve dostavljene procjene i troškovnike. Tako se znalo dogoditi da su pojedinim državama članicama odbijene čitave investicije, a ne samo pojedine stavke u projektima.