Veliko nevrijeme pogodilo je susjednu Sloveniju, a snažni grmljavinski oblaci donijeli su iznimno obilnu tuču ušli su na sjeverozapad Hrvatske.

U većini zemlje je danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, no kasno poslijepodne i navečer nas mjestimice očekuju pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima gdje je lokalno moguće i nevrijeme.

Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32, a na Jadranu 26 i 29 °C, no poremećaj je stigao sa strane Alpa stoga je moguće izraženije nevrijeme.

Grmljavinsko nevrijeme

Očekuje se snažna promjena vremena pa je upaljen narančasti meteoalarm za središnje, sjeverne i istočne krajeve.

U zagrebačkoj i osječkoj regiji moguća su jača grmljavinska nevremena te se građane upozorava da budu spremni na potencijalnu štetu koju takva nevremena donose te da se zaštite od munja. Napominju da su moguća oštećenja na imovini te na drveću, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, a mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu.

"Tornado je razmjerno rijetka pojava u Europi, dogodi ih se od 700 do 800 na cijelom kontinentu, ali najčešće u tzv. "ulici tornada", na samom sjeveru kontinenta na potezu od Belgije do Njemačke, upravo u ljetnim mjesecima. No kako smo još u svibnju, iznadprosječna toplina se proširila iz Španjolske prema sjeveru kontinenta i gotovo zahvatila cijelu Europu. Bilo je desetak stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine i onda kad na takvo zagrijano tlo stigne vlažan oceanski zrak rezultat je obično eksplozivan", rekao je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

"Dio tog olujnog sustava stići će i do naših krajeva, no znatno oslabljen, osobito najsjeverniji dio zemlje, središnju Hrvatsku i Slavoniju pa se već večeras očekuju izraženiji pljuskovi uz grmljavinu, a moguće je i kraće nevrijeme", dodao je.

U nedjelju mogući novi pljuskovi

U nedjelju ujutro postupno ukidanje naoblake u unutrašnjosti, a naoblake će biti u gorskim područjima gdje može pasti pokoja kap kiše. Vjetar uglavnom slab do umjeren. Na Velebitu pojačana i prolazna bura.

Najniža temperatura od 11 do 16 stupnjeva, a duž obale između 16 i 19. Poslijepodne poboljšanje i pretežito toplo uz temperature od oko 27 stupnjeva, a krajem dana opet oblačnije i nestabilnije uz lokalne pljuskove.