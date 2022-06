Nakon pljuskovitog i gromovitog početka ponedjeljka, djelomice sunčano poslijepodne i veći dio utorka najstabilnije su što nam atmosfera nudi sve do vikenda, prognozirao je Izidor Pelajić iz DHMZ-a za HRT.

S prolaskom frontalnog poremećaja potkraj utorka i tijekom srijede osjetno će osvježiti, uz često umjeren sjeverni vjetar u unutrašnjosti te još jaču buru na Jadranu, koja će oslabjeti tek u subotu. Bit će jako promjenjivo, lokalno će pasti veća količina kiše, a moguće je nevrijeme. Od petka postupno toplije i sve stabilnije. Za vikend opet vruće, sažeta je tjedna prognoza Izidora Pelajića.

Naoblačenje će stići sa zapada

U utorak na istoku Hrvatske barem djelomice sunčano. Vrlo je mala vjerojatnost za poneki pljusak. Ujutro u Posavini lokalno može biti magle. Vjetar slab, sredinom dana umjeren istočni. Ujutro od 15 do 18 °C, a danju od 27 do 29 °C. U središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano u prvom dijelu dana. Ujutro mirno, ponegdje može biti i magle. Popodne na zapadu promjenjivo, lokalno malo kiše, a prema kraju raste vjerojatnost za izraženije pljuskove i grmljavinu. Ujutro oko 15 °C, danju od 25 do 28 °C.

Sunčan početak dana i na zapadu zemlje. Potom umjerena naoblaka, a osobito u Istri i Gorskom kotaru uz lokalno jači razvoj oblaka može biti izraženijh pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a podno Velevita i bura, povremeno s olujnim udarima. Najviša temperatura od 24 °C u gorju do 29 °C na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji i u utorak sunčano i danju često vruće nakon još jedne duž obale tople noći. Nakon samo lokalne umjerene bure ujutro, popodne će zapuhati umjeren vjetar s mora, na otvorenom malo do umjereno valovitom moru sjeverozapadnjak. Poneki oblak moguć je popodne na krajnjem jugu Hrvatske, no prevladavat će sunčano vrijeme uz tek slab do umjeren vjetar s mora te ujutro prolazno ponegdje buru. Najniža temperatura od 21 do 24 °C, a najviša između 29 i 32 °C."

Upaljen žuti meteoalarm

DHMZ je upalio žuti alarm za dijelove kontinentalne Hrvatske, područje Istre i Rijeke. Mogući jači grmljavinski pljuskovi. DHMZ upozorava da budete na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Barem do petka promjenjivo

Promjenjivo i nestabilno potrajat će barem do petka u većini unutrašnjosti. Pritom će mjestimična kiša biti češća u srijedu i četvrtak kad je moguće i nevrijeme, a u petak će barem neki krajevi ostati suhi. U srijedu će uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar osjetno osvježiti.

Na Jadranu idućih dana promjenjivo, izmenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, a pljuskovi će biti češći u popodnevnim satima. Moguće su nevere. Bit će svježije, osobito s jakom burom koja će u sunčaniji petak rastjerivati oblake, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić.

Damjana Ćurkov Majaroš prognozirala je za RTL da će na kopnu kiše i pljuskova biti do kraja tjedna, ali najizglednije i najizraženije do subote, a zatim za vikend samo lokalno i manje izraženo. U srijedu i četvrtak promjenjivo pa i pretežno oblačno s pljuskovima, mjestimice i izraženim nevremenima, a često će biti i obilnih oborina, zatim u petak nestabilno ostaje uglavnom na istoku zemlje, a za vikend posvuda sunčanije i opet vruće.

I na Jadranu nestabilnije, pljuskova će prvo biti na sjeveru, zatim i u unutrašnjosti Dalmacije, ali i poneki je moguć i uz samu obalu. U četvrtak jače naoblačenje s kišom, lokalno su moguća i izražena nevremena te obilne oborine koje će pasti u kratkom vremenskom periodu pa su mjestimice moguće i bujične poplave. Pred vikend prolazno pojačana bura, a zatim tijekom vikenda povratak pravog ljetnog vremena.