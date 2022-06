Nakon jučerašnjih paklenih vrućina, temperature će i danas biti visoke. U većini krajeva bit će pretežno sunčano te danju vruće i vrlo vruće, na zapadu i sjeverozapadu zemlje povremeno umjerena naoblaka i malo kiše, a uz jači razvoj oblaka moguć je i poneki pljusak s grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer.

Vjetar slab i umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni i jugo, u Dalmaciji prolazno i jak južni vjetar, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih.

Za dio Hrvatske upaljen je i narančasti meteoalarm, a na području zagrebačke regije, karlovačke, gospićke i riječke stoji i upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Idućih dana bit će sunčano, a do petka i vrlo vruće. Malo će se lakše disati od subote uz sjeverac, a pomoći bi mogli opet i lokalni pljuskovi. No, bit će to tek malo manje vruće i dalje iznadprosječno toplo, javlja Dorian Ribarić za RTL.

Na Jadranu sunčano uz iznimno visoke temperature. Za vikend će tek prolazno zapuhati umjerena, mjestimice i jaka bura i tramontana. No, imati će onaj fenski utjecaj toplog vjetra s kojim će, osobito noći, biti još toplije, time i neugodnije.

Poslijepodne nestabilno

Još uvijek smo na vrhuncu toplinskog vala koji je na dijelu sjevernog Jadrana i unutrašnjosti Dalmacije donio lipanjsku vrućinu kao nikada do sada u povijesti mjerenja.

Vrlo vruć afrički zrak uz saharski pijesak stizao nam je po visini ispred frontalnog poremećaja koji se premještao tik sjevernije od naših krajeva. Ipak, okrznulo nas je malo te vlage, a podjednako nestabilno će biti i danas.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj opet nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka može sporadično biti kraćih pljuskova i grmljavine, a neki od njih mogu biti i izraženiji uz pojačan vjetar. No, neće to donijeti znatnije osvježenje, ostaje vrlo vruće s temperaturom uglavnom malo iznad 34 °C.

Knin oborio rekorde

N1 televizija javlja kako su jučer srušeni rekordi stari čak 74 godine, a najtopliji grad bio je Knin s čak 40.4 stupnjeva. Knin se zbog toga našao na trećem mjestu na listi najvrućih europskih gradova.

Inače, vrućine kojima svjedočimo nisu uobičajene za ovo doba godina, a temperature značajno prelaze prosjeke za ovaj mjesec. Na Hvaru je u 6 sati ujutro izmjereno 28.2 stupnjeva.