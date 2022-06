„Projektom Artificial Intelligence in Public Relations (AI in PR) približili smo područje umjetne inteligencije preko dvjesto mladih komunikacijskih stručnjaka. U suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, glavni cilj bio je povezivanje komunikacijskog i STEM područja. Moram naglasiti kako je ovo prvi projekt takvog tipa u državi te sam na njega iznimno ponosan. Vjerujem da je završno predavanje o budućnosti umjetne inteligencije bilo i svojevrsni uvod u mnoštvo novih i inlvativnih projekata koji nam dolaze", poručio je Mario Aunedi Medek, predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) na jučerašnjoj završnoj konferenciji projekta AI in PR koja se održala u 17 sati u Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment.

Uvodni govor održao je Drew Giblin, službenik za javne poslove Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj, otvorivši tako posljednje predavnje projekta koje je održao Stefan Martinić, diplomirani pravnik, diplomant Sveučilišta Harvard te stručnjak za pravne aspekte umjetne inteligencije. O budućnosti i sadašnjosti umjetne inteligencije govorili su još Jan Štedul, glavni tajnik Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI) te Martina Silov, voditeljica projekata udruge CroAI, dok su moderatori bili Petar Tanta, direktor i suvlasnik agencije CTA komunikacije te Valentina Mezdić, mlađa komunikacijska savjetnica u CTA komunikacijama.

Kao stručnjaci, voditelji organizacija i udruga trebali bismo nastojati udruživati se. Naoko nespojive branše, kada se ujedine, mogu donijeti mnoge pogodnosti za obje strane, a ujedno i ostvariti više ciljeve. Spajanje zajedničkih vrijednosti i korištenje tehnologije u ostvarivanju istih vrlo je uzbudljiv proces koji donosi brojne izazove i prilike te potičem sve da što prije prepoznaju mogućnosti koje taj segment pruža i iskoriste ih kako bi potaknuli društveni napredak, izjavio je Drew Giblin.

Izazovi, prilike i prijetnje umjetne inteligencije u digitalnom svijetu, svakodnevno korištenje AI-a, stavovi vodećih svjetskih tvrtki o zakonskoj regulaciji umjetne inteligencije te detekcija i suzbijanje govora mržnje pomoću AI tehnologije samo su neke od brojnih tema koje su bile obrađene u sklopu projekta AI in PR. Predavanja i masterclassove održali su ugledni domaći i strani stručnjaci - Jan Štedul, voditelj digitalnih odnosa (Digital Relationships) u hrvatskom startupu Mindsmiths, Cyrus Vahid član tima za odnose s razvojnim programerima te glavni stručnjak za AI u Amazon Web Servicesu (AWS), Metina menadžerica javnih politika za AI i fintech Angeliki Dedopoulou te prodekan za znanost i istraživanje Visokog učilišta Algebra dr. sc. Leo Mršić.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću okuplja PR stručnjake i druge komunikacijske eksperte, uključujući studente komunikologije, a sve s ciljem osposobljavanja, stručnog usavršavanja i informiranja svojih članova. Krovni cilj Udruge jest podizanje standarda PR profesije i njezina ugleda u široj javnosti, a cijeli pregled projekta i sažetke svih predavanja AI in PR moguće je pronaći na web stranici HUOJ-a.