Od najave da Hrvatska uvodi euro s prvim danom 2023. godine počeli su strahovi od famoznog zaokruživanja cijena. Građani se boje da će trgovci nešto što košta 7 kuna jednostavno zaokružiti na euro, a da će kafići kavu od 14 zaokružiti na 2 eura.

No, teško je bilo pretpostaviti da će stvari krenuti tako rano, u vrijeme dok euro još nije niti uveden, ali su mnogi nakon službene potvrde da ulazimo u eurozonu krenuli s dvojnim iskazivanjem cijena.

Prvi primjer zaokruživanja prilično je brutalan - na odmorištu Krka na autocesti A1 naplaćuje se toalet koji košta pet kuna, odnosno jedan euro. Da, dobro ste pročitali - na popularnom su odmorištu odlučili u zaokruživanju biti široke ruke.

"Počelo je, počelo...Odmorište Krka na autocesti A1. Kako stojite s matematikom za drugi osnovne?", stoji u objavi HRT-ovog Radija Sljeme koji je objavio fotografiju Tene Perišin.

Da su se vodili službenim tečajem 7,53 - WC bi koštao 0,66 eura.

Prosječna plaća 1000 eura, medijalna 835

Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a (Ecofin) usvojilo je u utorak tri konačna pravna akta koja su potrebna kako bi Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023., među kojima je i odluka o stopi konverzije kune u euro po središnjem paritetu 1 euro = 7,53450 kuna. Prvu plaću u 2023. godini Hrvati će tako primiti u eurima.

Ako uzmemo prosječnu neto plaću u Hrvatskoj za travanj 2022., koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) iznosila 7547 kuna, to bi značilo da će prosječna plaća u eurima biti 1001,66 eura. Uzmemo li u obzir da je najreprezentativniji podatak za plaće medijalna neto plaća, ona je za travanj 2022. godine iznosila 6290 kuna. Ako taj iznos preračunamo u eure, to bi značilo da medijalna neto plaća iznosi 834,83 eura. Minimalna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 3750 kuna, a kada to preračunamo u eure, dobivamo iznos od 497,71 euro.