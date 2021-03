UGOSTITELJI SE ŽALE: ‘Bez mjera pomoći i poreznog rasterećenja nećemo preživjeti’

‘Nije problem sam Stožer kao takav, mislim da je stvar u nelogičnostima odluka koje ugostitelje smetaju. Zatvarani smo među zadnjima, otvarani među prvima’

Potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Zdravko Karna u emisiji “Studio 4” HRT-a rekao je da je većina ugostitelja danas otvorila svoja vrata, no da tek treba vidjeti kakvog će financijskog efekta to imati. Ističe da još nisu donesene odluke pod kojim uvjetima treba otvoriti što je zbunjujuće za ugostitelje, kao i da su mnogi u strahu jer ne znaju nastavljaju li se gospodarske mjere potpore i za one koji danas neće otvoriti svoje lokale.

“Restoranima se svakako još ne isplati otvarati, hladno je, sumnjam da će ljudi u većem broju objedovati na tereasama. Ima odluka da mu ne smiju biti bočne staklene ograde na terasama, to su fiksne ograde. Ima nekih nelogičnosti, ako smo već na otvorenom, zašto ne bi mogli raditi bez obzira na tu ogradu. Nije problem sam Stožer kao takav, mislim da je stvar u nelogičnostima odluka koje ugostitelje smetaju. Zatvarani smo među zadnjima, otvarani među prvima. Mogli su bolje promisliti o nekim odlukama da budu transparentnije i logičnije”, rekao je Karna.

Niže potpore nego u drugim zemljama Europe

Rekao je kako je prosjek pada prometa ugostiteljima, dok su radili u ograničenim uvjetima, bio 36 posto te se požalio da su potpore za ugostitelje u Europi ipak nešto bolje nego u Hrvatskoj. “U godinu dana, mi smo šest mjeseci bili zatvoreni, a šest smo radili s velikim ograničenjima. Mi smo tu negdje u sredini, nisu nigdje ugostitelji dobili puno veća financijska sredstva. Ono na što se žalimo s pravom, mi u prvom lockdownu nismo dobivali nikakve potpore za fiksne troškove, dok su u drugim dijelovima Europe otpočetka išle neke mjere. Pragovi za dobivanje potpora u Europi su niži – kod nas su 40-60 posto, dok su u Europi već od 25-30 posto”, rekao je Karna.

Otkrio je da je 42 posto ukupnih ugostiteljskih objekata, odnosno njih 9000, trenutno u blokadi. “Nije nam jasno ako je ugostiteljski sektor već bio apostrofiran kao mjesto gdje se širi zaraza, da se nisu našla sredstva da se pomogne ljudima riješiti tu likvidnost, i dalje to očekujemo. Drugo, što je u svim europskim zemljama riješeno i gdje smo mi na zadnjem mjestu, je porezno rasterećenje. U svim zemljama gdje nije bilo za ubrizgati u gospodarstvo su donesena porezna rasterećenja gdje su PDV-i od 8-9 ili 10posto, kod nas je i dalje 25 posto. To je jedina tema o kojoj se može razgovarati u smislu oporavka ovog sektora, bez toga će biti samo veći broj ljudi u blokadi”, poručio je Karna.

Ključan je nastavak mjera

Dodaje da moraju povećati plaću da bi zadržali djelatnike. “Situacija nije bajna i ne vidim kako će se to kratkoročno riješiti, ali nadam se da Vlada ima sluha i da razmišlja o tome, ako ništa zbog sezone koju treba odraditi”, dodaje i poručuje da je ključan nastavak mjera pomoći i da se bez toga se neće moći preživjeti.

“Dok god su neka ograničenja, Vlada mora i dalje podržavati s mjerama i za fiksne troškove i za zaposlenike. Realno je očekivati da ćemo imati pad prometa od 40-50 posto u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu”, istaknuo je.

