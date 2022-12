Posjećenost zagrebačkog Adventa je odlična. Ipak, ugostitelji su računali na rekordnu zaradu, ali nešto im je ipak pomrsilo računicu.

"Cijene su očekivane, pratio sam i kroz medije, puno je sve, uzeo sam fritule za 30 kuna, ali ok. Dođeš, planiraš i to je to. Uspoređujući s Londonom mislim da su cijene pristupačne", rekao je jedan od gostiju.

Drugi je rekao kako su manje nego u Beogradu. "Došli smo s vlakom, trebali su dodati pet vagona u Ljubljani jer nas je bilo toliko."

'Najbolje smo radili kada smo igrali utakmice'

Veganska hrana pravi je hit na Zrinjevcu, vlasnici kućice očekivali su i dobar promet, a onda je vrijeme pomrsilo račune. Neki pak žele i potrošiti kune. Nakon kiše, prodavatelji pokušavaju nadoknaditi ono što su neplanirano izgubili.

"Najbolje smo radili kad smo igrali utakmice i kad smo pobijedili. Za Badnjak je bio dobar rad, a očekujemo i dobar posao na staru godinu", kaže jedan ugostitelj.

"Najjači dan je bilo otvorenje, paljenje lampica 26.11. i zatim, doček naših nogometaša i dan ranije pobjeda nad Marokom", kaže pak drugi ugostitelj.

'Inflacija nas je strašno pogodila'

Ovu godinu poduzetnici rade prvi put bez covid mjera, ali uz inflaciju.

"Inflacija nas je strašno pogodila, za početak najam kućica je strašno poskupio, plinske boce koje koristimo su poskupile. Piće u nabavi je jako poskupilo pa smo morali i mi."

Iznajmljivači su dobro prošli, ali još upisuju goste u E-visitor pa se čekaju realne brojke. Na stranicama za iznajmljivanje smanjuje se broj dostupnog smještaja za proslavu Nove godine.