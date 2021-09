Na čelu pokreta koji želi zaštiti kunu, aktualnu valutu u Republici Hrvatskoj, nalazi se "desno-ekstremna strančica Hrvatski suverenisti koja u Saboru ima šest zastupnika", piše FAZ u svom današnjem izdanju u članku s naslovom "Oproštaj od kune", prenosi Deutsche Welle.

Uz pojašnjene spora na relaciji desničari-ljevičari oko imena hrvatske valute i podsjećanja da je "kuna u modernom smislu" u Hrvatskoj prije 1994. (kada je zamijenila hrvatski dinar) samo jednom bila službena valuta - i to "između 1941. i 1945., u takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, fašističkom junior-partneru njemačko-talijanske osovine koja je provodila politika stravičnih progona Srba, Židova i Roma", piše FAZ o razlozima zbog kojih je uvođenje kune bilo "sporno".

Suverenisti planiraju održavanje referenduma kojim žele spriječiti uvođenje eura, što vlada planira za siječanj 2023., piše FAZ te napominje: "Zbog toga što s ljevice nema gotovo nikakve kritike na račun euro-planova u Hrvatskoj, kritika koja stiže s desnice je još glasnija."

Porast cijena, stagnacija plaća?

Kao argument iz redova suverenista se napominje da oni doduše nemaju ništa protiv eura, ali i da smatraju da Hrvatska još nije spremna za pristup eurozoni, objašnjava njemački list. Na tom mjestu se citira Marijana Pavličeka iz redova Suverenista, koji tvrdi da je euro u svim zemljama koje su ga uvele rezultirao porastom cijena – u kombinaciji sa stagnacijom plaća.

FAZ u tom kontekstu citira politologa Dejana Jovića koji kaže da u anketama oko 60 posto građana kontinuirano podržava euro, odnosno da je moguće da se referendum oko ulaska u eurozonu nikada ni ne održi zbog velikog broja potpisa (10% birača s pravom glasa, odnosno skoro 400.000) potrebnih za iniciranje održavanja referenduma.

"Takozvani suverenisti euro kao temu žele iskoristiti kako bi napali vladu i mobilizirali svoje pristalice. Ali bit će teško skupiti potpise. Euro ne izaziva baš neke strahove u Hrvatskoj. Ljudi mentalno već odavno žive s eurom", kaže Jović za FAZ.

Hrvatska već glasala o euru

On podsjeća da se Hrvatska na referendumu povodom ulaska u Europsku uniju obvezala i na uvođenje eura, a to je argumentacija koju slijedi i hrvatski premijer Andrej Plenković. Ulazak u eurozonu je sastavni dio obveza preuzetih Ugovorom o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, i to se ne može ignorirati, a osim toga to je dobro i za privredu Hrvatske i za Hrvate, tako FAZ parafrazira šefa vlade u Zagrebu.

Sličnog je mišljenja i bivši hrvatski ministar gospodarstva Goranko Fižulić. U razgovoru za FAZ on je pozdravio planirano uvođenje eura, ali i upozorio da članstvo u eurozoni neće riješiti strukturne probleme u Hrvatskoj – sve dok se politika načelno ne promijeni. A kao glavni problem on vidi pad broja stanovnika zbog kontinuiranog, masovnog iseljavanja.

Fižulić za FAZ kaže da Hrvatskoj već sad nedostaje 100.000 radnika pogotovo u sektoru turizma, ali i građevinarstva: "Tu u blizini je jedno gradilište. Najmanje je radnika iz Hrvatske i regije. Radnici su iz Nepala, Bangladeša, Indije i Pakistana. To je sad pravilo u Hrvatskoj", priča Fižulić novinaru FAZ-a s kojim se sastao u jednom zagrebačkom kafiću. Bivši ministar dodaje kako su za Hrvatsku "azijski i afrički gastarbajteri jedina opcija za očuvanje gospodarskog rasta i stabilnosti mirovinskog sustava". A pojačano doseljavanje će, očekuje on, promijeniti hrvatsko društvo: "Političari o tome ne govore, jer to nije popularna tema. Ali ako vlada ne djeluje i ne počne provoditi primjerenu politiku doseljavanja, to će samo zaoštriti problem", kaže Fižulić za FAZ.

Doseljenici iz Afrike i Azije

U intervjuu za njemački list on kaže da je besmisleno diskutirati o pozitivnim ili negativnim stranama eura, a da se pritom ne uvaži utjecaj demografskog razvoja na hrvatsko gospodarstvo. Fižulić kaže da mnogima u Hrvatskoj nije lako pri pomisli na redovito doseljavanje iz azijskih ili afričkih država, ali i dodaje da je vrijeme da se na to – privikne:

"U ratu u 90-im godinama 300.000 Srba je napustilo zemlju. Danas bismo mi morali dovesti 300.000 ljudi iz Afrike i Azije, bez kojih neće biti rasta", kaže Fižulić.

FAZ napominje da ima još jedna prepreka uvođenju eura u Hrvatskoj, a to je činjenica da Hrvatska ne ispunjava mastriške kriterije stabilnosti: hrvatski dugovi su proteklih godina iznosili prosječno 76 posto BDP-a, a po mastriškim kriterijima smiju biti do 60 posto BDP-a.