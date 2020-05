UDAR NA HRVATSKE NOVINARE: Podignuto je čak 905 tužbi: ‘To je jednostavno pritisak. To je zastrašivanje!’

U ovom trenutku aktivno je 907 tužbi protiv novinara, što je samo jedan od problema

Na Svjetski dan slobode medija – Sindikat novinara i Hrvatsko novinarsko društvo upozoravaju na sve lošiji status i položaj struke. Alarmantne su i najnovije brojke. U ovom trenutku, u Hrvatskoj je aktivno najmanje 905 tužbi protiv novinara teških 68 milijuna kuna. Ivan Žada prvi je novinar u Hrvatskoj osuđen na godinu dana zatvora – uvjetno, javlja RTL.

Obrazloženje presude još nije vidio. Stigla je samo obavijest da je žalba odbijena na presudu virovitičkog suda koji ga je osudio zbog neovlaštenog snimanja saborskog zastupnika Josipa Đakića koji Žadu vrijeđa, iako nigdje snimka nije objavljena već samo transkript razgovora.

“Predaje nema, žalit ću se i dalje Vrhovnom sudu, do Strasbourga, jer ova presuda nije samo važna meni, nego je važna za sve kolege, jer sutra će se neki sudac pozvati na tu presudu i otvorili smo pandorinu kutiju”, naglasio je Žada.

Pritisak i zastrašivanje

U ovom trenutku – aktivno je 907 tužbi protiv novinara. A to je samo jedan od problema, poručuju u sindikatu. “Dakle, to je jednostavno pritisak. To je zastrašivanje. Ti nikad ne znaš kako će to završiti, i dalje zbog posla kojeg mi obavljamo”, naglašava Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske.

Odvjetnici Vesni Alaburić najveći je problem kad se rasprava vodi pred sucem koji ne zna kako funkcioniraju mediji. “Ako imate suca koji nije dovoljno upućen u standarde komuniciranja na našoj javnoj sceni, ukoliko ne zna što je uobičajen način govora, kako se polemizira, onda se nalazite zapravo pred jednim zidom jer ne možete objasniti da je novinar imao pravo reći upravo onako kako je rekao”, govori odvjetnica Alaburić.

Ova presuda Žadi će sada u obavljanju posla biti dodatni uteg. “Pa bit će mi da ću dobro promisliti, sve dobro odvagati jesam li sve baš dobro rekao, više nego što to radim sada. Ne da sada radim nešto mimo pravila, ali ću biti stegnut dok to ne prođe – tih godinu dana”, objasnio je. Jer, ključna uloga novinara je da budu korektiv vlasti i upozoravaju na propuste i netransparentne postupke.

