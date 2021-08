U pojedinim dijelovima Hrvatske, vrijeme je danas bilo promjenjivo i oblačno, a jaka kiša stvorila je kaos u Splitu gdje je gradski Vodovod nakon pljuska imao pune ruke posla. Loše vrijeme bilo je i na sjeveru zemlje, pa je kraj Konjščine snimljena pijavica.

Lošije vremenske prilike nastavljaju se i sutra, kada će biti promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom.

DHMZ javlja da će ponegdje moguća obilnija oborina, osobito na Jadranu i područjima uz njega gdje će biti i izraženih pljuskova i nevremena. Najmanje kiše očekuje se u Istri i na sjeverozapadu zemlje.

Bura s olujnim udarima

Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverac, podno Velebita i u sjevernoj Dalmaciji s olujnim udarima, a drugdje jugo u postupnom slabljenju.

Najniža temperatura zraka bit će od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 stupnjeva u unutrašnjosti te od 21 do 26 °C na obali i otocima.

Izdan meteoalarm

Za sutra je za neke dijelove Hrvatske izdan i meteoalarm. Za područje splitske, dubrovačke i kninske regije, kao i područje Velebitskog kanala, izdano je narančasto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena.

U tim su predjelima najavljena jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilnija kiša.

U Splitu palo 65,5 litara po metru četvornom

U Splitu je u petak do večernjih sati palo 65,5 litara kiše po četvornom metru, izvijestili su večeras iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, dok su vatrogasci naveli kako su intervenirali više desetaka puta u svim dijelovima grad da bi sanirali vodu.

Na više desetaka mjesta u Splitu interveniralo je 25 vatrogasca koji su ispumpavali vodu iz podruma i prizemnih prostorija te podizali šahtove da se u njih slije voda koja je preplavila prometnice, rekli su Hini u županijskom vatrogasnom operativnom središtu.

Tijekom predvečernjih sati snažna kiša obrušila se na Split poplavivši većinu gradskih prometnica te mnoge podrume i prizemne prostorije među kojima i Dioklecijanove podrume.

Vodene naplave na prometnicama i kiša usporavali su promet na splitskim ulicama pa su se mjestimično stvarali zastoji i gužve u prometu, posebice na izlazu iz Splita prema Trogiru i Omišu.