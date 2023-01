Glavni državni inspektor Andrija Mikulić na sjednici Vlade objavio je kako je pojačani inspekcijski nadzor provedbe Zakona o uvođenju eura stupio na snagu još 5. rujna. Do 31. prosinca obavljeno je više od 8000 nadzora artikala, a utvrđene su čak 1744 povrede zakona.

Kaže kako je od 1. siječnja 2023. kada je uveden euro primljen veći broj predstavki građana kojima se ukazuje na povećanje cijena u trgovini, ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima.

"Od 2. do 4. siječnja je tržišna inspekcija provela oko dvije stotine nadzora u području trgovine na malo i u pekarnicama, za koje je došao velik broj prijava. Utvrđeno je povećanje cijena i to u rasponu od tri do čak 19 posto na širokom spektru proizvoda – od čokolade i pekarskih proizvoda, preko piva, kave, maslaca i toaletnog papira", ustvrdio je Mikulić.

Usluge poskupjele i 80 posto

U uslužnim djelatnostima, povećanje se kreće od 10 do 80 posto, a turistički inspektori su u 151 nadzoru utvrdili 52 povrede odnosno povećanja cijena, od jedan do deset posto.

"Sveukupno, proveli smo u ta tri dana 306 nadzora i utvrdili čak 96 prekršaja. Inspekcijski nadzor će idućih dana biti pojačan", zaključio je.