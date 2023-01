Snijeg, pa u nizinama susnježica i zatim kiša - sažetak je to vremenske prognoze za kopno u nastavku vikenda i prvim danima idućeg tjedna. U gorju se očekuje ponegdje i obilniji snijeg. I dalje će puhati sjeveroistočnjak, ali danju će biti manje hladno, a od srijede uglavnom i bez oborina.

Na Jadranu se u drugom dijelu idućeg tjedna očekuje sunčanije vrijeme s umjerenom i jakom burom. Do utorka će biti još povremeno kiše, a na jugu i jako jugo te sjeveroistočni vjetar. U ponedjeljak na sjevernom dijelu bura, ponovno oluja, podno Velebita s orkanskim udarima.

U nedjelju duž obale još se mjestimice očekuje i malo snijega pa je potreban oprez u prometu, kaže Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

U nedjelju susnježica i snijeg, na moru kiša, malo slabiji vjetar

U prvom dijelu nedjelje u Slavoniji, Baranji i Srijemu ponegdje će biti još malo snijega i susnježice, a zatim pretežno oblačno i uglavnom bez oborine. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura u istočnim područjima viša od subotnje, u Podunavlju moguće i do 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj oblačno, povremeno sa snijegom, najviše na području Banovine i Korduna. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura uglavnom od -2 do 1 °C.

U gorskoj Hrvatskoj posvuda ispod 0 °C i snijeg, osobito u Gorskome kotaru i sjevernoj Lici.

Na sjevernom Jadranu ponegdje će se probijati sunce, najniža temperatura bit će od 1 do 6 °C, a uglavnom podno Velebita i na širem riječkom području ponegdje malo susnježice ili snijega. Bura će biti slabija nego u subotu, ali i dalje s jakim i olujnim udarima. More u početku još valovito i jače valovito.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz susnježicu i snijeg, a na moru i kišu, prema otvorenom i izraženiju, uz moguću grmaljvinu. Puhat će umjerena i jaka bura te istočnjak, ponegdje i jugo uz umjereno valovito i valovito more. Ujutro hladno, a najviša temperatura zraka od 3 °C u Zagori do 10 °C na otocima.

Na jugu Hrvatske umjereno i jako jugo, sjeverno od Pelješca istočnjak. Temperatura zraka od 2 °C ujutro u dolini Neretve do 12 °C danju na otocima. Prevladavat će oblačno s kišom, pa i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče."

Početak idućeg tjedna: Povremene oborine i jak vjetar

U prvim danima idućeg tjedna u gorskim predjelima oblačno uz snijeg, u ponedjeljak i obilniji.

U nizinama u unutrašnjosti uz višu temperaturu povremeno kiša, osobito u ponedjeljak, kad će na zapadu još biti i snijega.

U srijedu većinom prestanak oborina, ponegdje i smanjenje naoblake. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na početku tjedna i jači.

Na Jadranu u ponedjeljak još povremeno kiša, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom, na sjevernom dijelu i snijeg. Zatim prestanak oborina i postupno razvedravanje, najprije u Dalmaciji. Puhat će većinom umjerena i jaka bura, na sjevernom Jadranu s olujnim udarima.

U ponedjeljak podno Velebita ponovno orkanski udari, a prema jugu jugo i južni vjetar. Temperatura u blagom porastu.