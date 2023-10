Hripavac se u posljednje vrijeme širi splitskim i zagrebačkim područjem. Djeca se cijepe protiv 11 zaraznih bolesti, a jedna od njih je i - hripavac. No, posljednjih desetak godina, kako javlja HRT, bilježi se smanjenje obuhvata cijepljenja.

Prema kalendaru cijepljenja prošle godine desetak posto jednogodišnjaka koji su trebali primiti tri doze cjepiva, šest u jedan ili pet u jedan, desetak posto ih to nije primilo, kazao je voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc. dr. sc. Bernard Kaić. To je oko tri ili tri i pol tisuće djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svakoj generaciji je otprilike toliko djece koja nisu primila primjereno cijepljenje u prvoj godini života za ospice, rubelu i mumps.

"Isto tako je otprilike tri do tri i pol tisuće u svakoj generaciji. A što se tiče docjepljivanja djeca koja idu s tri i pet godina starosti, protiv difterije, tetanusa i hripavca, tu je čak i veći postotak necijepljenih, četiri do četiri i pol tisuće trogodišnjaka i petogodišnjaka, koja nisu primila cjepivo", otrkio je Kaić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najlošija situacija u splitsko-dalmatinskoj i dubrovačko-neretvanskoj županiji

Ta djeca trebala bi se cijepiti bilo kad kasnije, a pri upisu u školu treba se provjeriti cijepni status djece. Nakon toga, potrebno je nadoknaditi propuštena cijepljenja.

"Samo što ni to nije uvijek, to se ne provodi baš sustavno. Tako da ima djece koje u školu uđu neprocijepljena i nikad se ne cijepe. Pogotovo ako se roditelji protive cijepljenju, pa se liječniku ne da tumačiti, koja je korist od cijepljenje i zašto je važno da se dijete cijepi. Onda prođu necijepljena", istaknuo je Kaić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, najlošija situacija je na jugu zemlje - u splitsko-dalmatinskoj i dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i u nekim kontinentalnim poput osječko-baranjske i požeško-slavonske. Posljedica toga, objasnio je Kaić, je ta da ponekad imamo epidemije i bolesti koje ne bismo trebali imati i to baš u tim županijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije nekoliko godina pojavile su se ospice u Splitu, ali i nekoliko slučaja u Zagrebu.

"Ali u Splitsko-dalmatskoj je bilo grupiranje. A par godina prije toga u dubrovačko-neretvanskoj. I ako nastavi takav trend, moći ćemo ih imati bilo gdje u Hrvatskoj. A što se tiče hripavca kojeg sad ima, opet ga je najviše u splitsko-dalmatskoj županiji, ali ima ga i drugdje. Ima ga u Zagrebu, ima ga i u dubrovačko-neretvanskoj županiji, ima ga u primorsko-goranskoj županiji. Jer, pogotovo kod hripavca, kod njega se ne može postići kolektivnim imunitetom zaštita necijepljenih kao što se može kod ospica. Tako da mi očekujemo da će se taj hripavac još širiti po cijeloj Hrvatskoj", kazao je Kaić.

'Preboljenje ne pruža doživotnu zaštitu zato je hripavac nemoguće eliminirati'

Bolest je opasna, kazao je doktor, a može biti i smrtonosna. Najopasnija je u prvim godinama života - a kasnije u starijoj, dječjoj i školskoj dobi, i u odrasloj dobi pojave se prilično nekarakteristična klinička slika. Simptomi su slični prehladi, no prisutan je kašalj koji dugo traje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hripavca ima stalno među odraslima i starijom djecom, a zaštita stečena cijepljenjem vrijedi desetak godina te štiti od bolesti.

"Preboljenje ne pruža doživotnu zaštitu. Zato je hripavac nemoguće eliminirati. On je stalno prisutan u populaciji, ali se vrlo rijetko misli na njega i on se ne traži rutinski u dijagnostici. Kada se ciljano traži hripavac, može se naći. Tako da ga ima vjerojatno stalno među odraslima i starijom djecom, što nije nikakav problem uopće. Bitno je da su najmlađa djeca zaštićena cijepljenjem. Zato to cijepljenje mora biti na vrijeme, a ne odgađati", kazao je Kaić.

Mlađa djeca imaju teže simptome, dok odrasli ne - "hripavac i ospice su jedne od najzaraznijih bolesti i kod njih je stvarno potrebno 95 posto dječje populacije da bude cijepljeno, kako se ne bi proširile", objasnio je doktor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sada imamo hripavac kod djece, sasvim sigurno ćemo imati ospice. Samo treba neko donijeti od nekog izvana i ući u pravu osjetljivu populaciju. Za neke druge bolesti je dovoljno i 90 posto, recimo za dječju paralizu, smatra se da je dovoljno i 85 do 90 posto procijepljenosti da se ne spriječi cirkulacija virusa, jer jednostavno nije tako jako zarazna bolest", kazao je Klaić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Opasan hripavac proširio se na Zagreb: 'Za odrasle je opasnost minimalna, ali za najmlađe može biti pogubna'

Od ponedjeljka cijepljenje protiv gripe u svim županijama

Počelo je i cijepljenje protiv gripe koje je preko tjedna bilo distribuirano po županijskim zavodima, a onda dalje po ambulantama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo u srijedu imali punkt za cijepljenje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, i već smo u srijedu cijepili protiv gripe. I neki drugi zavodi su već počeli", poručio je Kaić. Od ponedjeljka će se u svim županijama moći cijepiti.

"Očekujem da interes bude dobar, jer prošle godine je već bio bolji, nego prethodne godine. I očekujem da ove godine bude još bolji. Taj interes za cijepljenje protiv gripe vam obično ovisi prilično o tome koliko je bila intenzivna prethodna sezona gripe", kazao je Kaić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošle godine bilo je 40.000 oboljelih.