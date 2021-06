Nakon više od godinu dana u Dubrovnik je u petak stigao prvi kruzer, javlja Slobodna Dalmacija. MSC Orchestra uplovio je u grušku luku i izazvao opće veselje uz doček, ali ne i gužve kakve su u Dubrovniku vladale nakon uplovljavanja plovećih hotela u vremenima prije pandemije.

Nema zaustavljanja, fotografira se u hodu

Stradun je u petak ujutro bio znatno življi no inače u proteklih godinu i nešto dana, ali u svakoj je grupi, ili po novome - balončiću, uz vodiče bilo 20 do 30 turista. Nije bilo pretjeranog zaustavljanja svugdje i na svakom, pa i onom najužem mjestu, kako je to već jednom bilo. Nije bilo zaostajanja zbog nekog zanimljivog detalja koji treba ovjekovječiti fotoaparatom, jer valjalo se držati grupe. Doslovno su fotografirali Grad hodajući, piše Slobodna Dalmacija.

Turisti kažu da i na samom kruzeru vladaju rigorozne mjere i da se bez maske ne mogu kretati po brodu, a obavezna je i socijalna distanca. Usto, turisti trebaju obaviti jaku puno covid-testiranja.

"Nismo mogli ući na brod ako nismo napravili dva testa, a nakon četiri dana također moramo raditi test", kazala je Timea, jedna od putnica s kruzera, za Slobodnu Dalmaciju.

Ne smiju ulaziti u restorane, butige ili suvenirnice

Dubrovački dnevnik piše kako kruzerske kompanije imaju svoje vlastite sigurnosne modele koje im je destinacija dužna omogućiti, a MSC radi po tzv. 'bubble' modelu. U prijevodu, gosti ne smiju ulaziti u restorane, butige ili suvenirnice, nego samo u prethodno dogovorene prostore u kojima su grupe same. Na javnim površinama, gosti se ne smiju odvajati od grupe.

U Grad pristiže jedna po jedna grupa gostiju sa svojim vodičem. Kako nam je već prethodno rečeno, vodiči imaju uvjerenje o cijepljenju ili negativan PCR test kako bi sve proteklo što sigurnije. Grupe se s kruzera do Grada prevozi s autobusima kojih je za tu namjenu izdvojeno nekoliko desetaka. Zbog sigurnosnih mjera zaštite od Covida, gosti, premda imaju negativan PCR test ili su cijepljeni, ne smiju ulaziti u butige niti bi trebali ostvarivati kontakte s trgovcima i različitim nuditeljima usluga.

'Bubble' model do 1. kolovoza, a onda popuštanje

Na terenu to zapravo uglavnom tako i izgleda. Važno je naglasiti 'uglavnom' jer u razgovoru s pojedinim dionicima u turizmu doznaje se kako je dio njih ipak ušao u suvenirnice i kupio pokoju sitnicu. Dio njih je popričao i s legendarnim Mirsom te su kupili suvenire. Ipak, daleko je to od neke ozbiljnije zarade koja je, uz ovakav sigurnosni model, ipak minimalna.

Kako je za Dubrovački dnevnik istaknuo ravnatelj Luke uprave Dubrovnik Blaž Pezo, vjeruje se kako bi 'bubble' model trebao biti na snazi do 1. kolovoza nakon čega se očekuje kako bi kompanije mogle relaksirati mjere, s kojom bi trgovci i ugostitelji od kruzerskih gostiju trebali uprihoditi više novca nego što je to sad slučaj.