U DUBROVNIK UPLOVIO KRUZER SA 756 POMORACA: ‘Uvjereni smo da među njima nema zaraženih koronavirusom’ 

‘Uvjereni smo da na brodu nema zaraženih s obzirom na to da je tako dugo u karanteni’, kazao je Romano Perić, koordinator Međunarodne organizacije transportnih radnika u Hrvatskoj i pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske

Jutros oko 7 sati u luku Gruž u Dubrovniku uplovio kruzer Carnival Magic sa 756 pomoraca, među kojima je i pet Hrvata. Riječ je o pomorcima koji su zbog epidemije koronavirusa mjesecima plovili morima i oceanima, bez mogućnosti iskrcaja i dolaska doma, javlja Dubrovački dnevnik.

Pomorci će čarter letovima popodne letjeti prema svojim državama.

‘Uvjereni smo da nema zaraženih’

Romano Perić, koordinator Međunarodne organizacije transportnih radnika u Hrvatskoj i pomoćnih glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, rekao je jutros u HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” da neće sva posada Carnival Magica biti iskrcana u istom trenu.

“To će se obavljati u segmentima, postepeno, i to kroz dva dana. Uvjereni smo da na brodu nema zaraženih s obzirom na to da je tako dugo u karanteni, ali svejedno ćemo se držati nekakvih restrikcija vezanih za ovu cijelu situaciju, bit će to prilično pomno i pažljivo odrađeno”, kazao je Perić.

Uskoro stiže i kruzer s oko 1000 hrvatskih pomoraca

Među pomorcima su osobe čak desetak različitih nacionalnosti, ponajviše Ukrajinaca, Rumunja, ali i pomoraca iz Srbije, Crne Gore, makedonije, BiH, Albanije i Kosova. Uskoro se očekuje dolazak još jednog kruzera, Carnival Breezea, na kojemu bi 28. svibnja trebalo doploviti više od stotinu hrvatskih pomoraca.

Perić kaže kako još oko 800 pomoraca iz kruzing industrije čeka repatrijaciju.

“Pandemija je donijela to što je donijela, sigurno je da se pojavila određena doza nervoze na brodu s obzirom na odgađanja nekih kompanija da se krene prema putu. Vidimo da je Carnival Magic već krenuo s tim. Očekujemo i da će druge kompanije isto ovih dana krenuti”, rekao je Perić.