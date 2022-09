Dječaku koji je na Hitni prijem stigao zbog ozljede arkade, liječnica čakovečke bolnice greškom je u oko istisnula ljepilo, tvrdi majka šestogodišnjaka.

"Prvo nisu mogli ljepilo otvoriti jedno vrijeme. Onda je sugerirala drugom doktoru da on to zalijepi. Isto ljepilo nije išlo van i na kraju je onda ona pritisnula jako to ljepilo koje je izletjelo po cijelom oku i to su bili tako strašni bolovi... Bol, bol, prejaka, koja je trajala 15 minuta. I on je doslovno urlao, nije se mogao smiriti od bolova", opisuje za RTL majka incident otprije dva tjedna.

'Odmah smo nastojali smanjiti posljedice'

Prozvana liječnica je poručila da nije kriva i u priopćenju izrazila žaljenje. "Ljepilo nije bilo u mojim rukama, ali ja sam radila najodgovorniji dio – fiksaciju glave djeteta… Nažalost, došlo je do neželjenog pomicanja djeteta i potpuno akcidentalnog izlijevanja ljepila… Odmah smo uočili što se dogodilo i brzom aktivnošću smo nastojali smanjiti posljedice, iako iz medicinske literature nismo naišli na podatke o trajnim posljedicama", navela je. Kontaktirali smo oftalmologa – nastala ozljeda je u potpunosti sanirana u narednim danima.

"Trepavice su mu potpuno bile uklonjene. I vjeđe su mu bile zatvorene, gornji i donji dio. To smo sve na živo morali ljepilo čupati van iz oka. To je bilo strašno. Ne znaš koga je više boljelo mene ili njega, ruke sam mu stiskala od boli kako je to bilo teško. Ma strašno, preživio je baš pravi pakao.", opisuje dalje majka.

Majka tvrdi da i dalje slabije vidi

Ravnatelj bolnice obitelji se odmah ispričao, a liječnica je dobila upozorenje. "Propust se dogodio i spremni smo za njega snositi posljedice iako smo sigurni da će dijete biti dobro, što je najvažnije", naveo je Igor Šegović, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec. No, majka tvrdi - dječak na ozlijeđeno oko i dalje slabije vidi. Ako mu se stanje ne popravi, liječnicu će tužiti, a ljuta je i što su na kontrolu naručeni tek iduće godine.