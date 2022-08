Tri djelatnice riječkog KBC-a koje su dobile izvanredni otkaz ugovora o radu održat će konferenciju za novinare o recentnim događanjima i stanju na Klinici za onkologiju i radioterapiju.

"Dugo sam u zdravstvenom sustavu pa mogu zamisliti da je primarius Plazonić, kojeg je Vlada smijenila prošli četvrtak, želio izazavti još jednu nepostojeću aferu kako bi uzdrmao sustav i stvorio probleme ministru Viliju Berošu. Cilj ravnatelja bolnice nije jasan, osim da se htio dodvoriti Plazoniću", rekla je Ingrid Belac Lovasić, bivša predstojnica klinike.

"Profesorica Dobrila Dintinjana, kad je došla na poziciju moći, krenula je u obračun sa mnom zbog različitih pogleda na organizaciju i način rada te radi mog odbijanja da sudjelujem u njenom planu megaklinike, kojim bi ona upravljala kao veliki feud. To je pokušala učiniti i u prošlosti, u rujnu 2014. godine, o čemu naša Klinika, ja i sestra Vlasta itekako svjedočimo. Profesorica Dobrila zamjera mi je i što su u moje doba značajno smanjene liste čekanja, prosječan broj hospitalizacije se smanjio, a ishodi liječenja u skladu s kliničkom praksom u RH. No, do pred godinu dana nije bilo, dok profesorica Dobrila nije došla u ravnateljstvo, niti jednog prigovora na moj rad. Više je pritužbi na moj rad bilo u tjedan dana njenog mandata, nego u 29 godina mog rada. Sad su zadovoljni. Na moje mjesto stavili su kolegicu koja u životu nije propisala nijednu onkološku teprapiju što je opasan presedan u hrvatskoj onkološkoj praksi", rekla je Belac Lovasić.

"Čuli ste već moju priču o otkazu. Danas smo ovdje nas tri da vam objasnimo istine jer je uprava KBC-a medijima dala mnoge neistine. Jedna od njih je da je pronađen skupocjeni nakit. Radi se o jednoj skromnoj narukvici, koja je poklon naše medicinske sestre s klinike, koja je i naša pacijentica. Donijela nam je narukvicu u znak podrške da izdržimo pritiske profesorice Dobrile Dintinjana. Eto, to je skupocjeni nakit o kojem su vas informirali", rekla je medicinska sestra Dinka Milinković, koja je radila u klinici 42 godine te kojoj je dan prije otkaza dijagnosticiran karcinom pluća, zbog čega je bila i na bolovanju. Milinković je istaknula da je njezin najveći "grijeh" što je podržala rad predstojnice Belac Lovasić.

'Napadi na profesoricu Lovasić su osobne prirode'

"Na osnovu svog iskustva s obje predstojnice, tvrdim da su napadi na profesoricu Lovasić osobne prirode i nemaju nikakve veze s njenom kvalitetom rada. Višestruko je podigla, za što postoje izvješća i priznanja struke, kvalitetu rada. Mogu potvrditi njezin iznimno human odnos prema zaposlenicima, jer profesorica Lovasić detaljno poznaje svakog pacijenta i vrlo ju je teško izmanipulirati, ali profesorica Dobrila Dintinjana to neprestano čini već godinu dana", rekla je bivša glavna sestra klinike Vlasta Predovan, koja je u klinici radila 36 godina, od čega 11 kao glavna sestra. Zamolila je medije da s njima provjeravaju infromacije koje daje ravnateljstvo bolnice jer su u pitanju neistine koje im uništavaju živote.

"Suluda je optužba o umjetničkim slikama pronađenim na klinici. To su slike koje su vlasništvo KBC-a i tu su već 30 godina, jer je profesorica Lovasić organizirala bojenje prljavih zidova pa smo ih sklonili da se ne oštete. Čuli ste priču o nakitu i skupocjenim pićima. Riječ je o domaćoj rakiji, koja se tu skupljala posljednjih godinu dana. Taj poklon se nije nosio kućama nego je ostao tamo. Da smo redovito odnosili, do ovoga ne bi došlo, ali mi smo to poklanjali našoj tehničkoj službi. Ne vidim u tome zlo", rekla je Predovan.

Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske, Radmila Čahut Jurišić iz KBC-a Rijeka ponovila je danas da uz Plazonića smijenjen treba biti i ravnatelj bolnice Alen Ružić koji, kako je rekla, sve radi pod palicom predsjednika upravnog vijeća Plazonića. "Ovo je dno dna i ne smije se dozvoliti da politika bira ljude na čelna mjesta zdravstvenih ustanova. To moraju biti stručni i sposobni ljudi", rekla je Čahut Jurišić. istaknula je da su u mandatu Ružića i Plazonića podijeljena čak četiri otkaza, a u prethodnim mandatima otkaza nije bilo.

'Otpad se zbrinjava, ne znam što su oni radili zadnjih mjesec i pol dana'

Na pitanje, zašto su lijekovi uskladišteni tamo gdje nisu smjeli biti te zbrinjava li se citostatski otpad, Vlasta Predovan rekla je da se otpad zbrinjava. "Ja sam zadnji put na klinici bila 10. lipnja i ne znam reći što su oni radili zadnjih mjesec i pol dana."

"Lijekovi su fakturirani. Uzmete kutiju ljeka za pacijenta. Upravo je taj višak prizveden za nekog tko ima nuspojave pa vam nekoliko tabletica ostane. Svaki lijek prati odgovarajuća medicinska dokumentacija. Imamo put lijeka koji se kontrolira na puno kontrolnih točaka, od pregleda onkologa, odobrenja, zahtjevnice, dolaska lijeka. Kad pacijent prima takvu terapiju, upravo se evidnetira koji pacijent dolazi, kada i koju terapiju ima te u kojoj miligramskoj dozi", rekla je Belac Lovasić.

Na pitanje zbog čega nije predala ključeve za pristup većem broju prostorija, Belac Lovasić rekla je da to nije istina. "Do 21. lipnja, sestra Vlasta može posvjedočiti, da su svi duplikati bili u glavnoj sobi sestre." "Svaki ključ je dostupan u svako vrijeme", potvrdila je sestra Milinković.

Šteta veća od milijun eura?

Bivšoj predstojnici Klinike Ingrid Belac Lovasić, bivšoj glavnoj sestri Vlasti Predovan i medicinskoj sestri Dinki Milinković uručen je otkaz zbog višestrukih teških povreda iz radnog odnosa, tj., zbog neodgovarajuće skladištenih i skrivenih lijekova. Naime, u podrumskom skladištu Klinike pronađena je veća količina citostatika kojima je istekao rok trajanja. Po pravilima, ti bi se lijekovi, od kojih su neki vrlo skupi, i ciljano se nabavljaju za pojedinog bolesnika, u slučaju neiskorištenosti morali vratiti bolničkoj ljekarni i pravilno uskladištiti.

Kako su mediji neslužbeno doznali, u službenim prostorijama Klinike za radioterapiju i onkologiju pronađene su i boce skupog alkoholnog pića čije je unošenje u KBC zabranjeno i predstavlja tešku povredu radnih obveza te drugi predmeti koji nikako ne smiju biti pohranjeni u prostorijama Klinike, poput komada zlatnog nakita, umjetničkih slika, više od 150 korištenih poklon-vrećica.

Procjenjuje se da materijalna šteta iznosi više od milijun eura, a sve na ime pronađenih lijekova i druge potrošne medicinske opreme i materijala koji su bili neispravno skladišteni, odnosno skriveni u klinici u posebnim zaključanim prostorijama gdje su pristup imale tri zaposlenice koje su strogo naložile da nitko osim njih ne smije ulaziti u te prostorije.