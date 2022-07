Ljeto je. Odlučili ste potražiti smještaj na Jadranu ili nekom udaljenijem moru pa doma, zavaljeni u fotelju, sa svoga iPhonea klikate i skrolate na stranicama raznih online turističkih agencija. Otvaraju vam se ponude, povoljne cijene, popusti… Budući da to radite na mobilnom telefonu, možda vam pažnju i ne privuče diskretna napomena kako je ''cijena samo za mobilne uređaje''.

Zapamtili ste nekoliko zanimljivih i povoljnih ponuda smještaja na moru pa sutradan, na poslu, razgovarate o tome sa svojim kolegama. Idete ponovno provjeriti cijenu aranžmana u jednom apartmanu koji vam je posebno zapeo za oko. Ovoga puta činite to s laptopa, a na stranici vam se ukazuje nova, nešto viša cijena, iako je i ona sasvim pristojna. Podižete obrve, nije vam jasno. Vašeg kolegu zainteresirao je isti aranžman pa je sa svojega pametnog telefona, ali Androida, pogledao istu. No i njemu se pojavila drugačija, stotinjak kuna viša cijena od one koja je vama iskočila na vašem iPhoneu.

Isti aranžman, ali različite cijene

Upravo to dogodilo se dvojici kolega u redakciji Net.hr-a kada su na stranicama Booking.coma provjeravali cijene šestodnevnih aranžmana u apartmanima na Hvaru i Braču te na španjolskoj Mallorci i u Ateni. Jedan ih je provjeravao sa svoga iPhonea, drugi s Androida, konkretno Samsunga S20Fe. Razlika u cijenama nije bila dramatično velika, ali je ipak upadljiva i, na prvu, nejasna. Primjerice, kolegi s iPhoneom Booking.com je šestodnevni aranžman u apartmanu u Bolu na Braču ponudio po cijeni od 8.599 kuna, dok je onome sa Androidom za isti apartman izbacio cijenu od 8.461 kunu - 138 kuna manje! U oba slučaja napomena na stranici bila je da je to "cijena samo za mobilne uređaje".



Ista stvar bila je i s apartmanom na Hvaru. Isti apartman i aranžman, ali različite cijene. Kolegi s iPhoneom Booking.com je isti ponudio za 7.286 kuna, a kolegi s Androidom za 7.169 kuna, odnosno 117 kuna manje. Neke su cijene bile iste, ali neke upadljivo različite.

Potom više nije bilo iznenađenja. Isto se dogodilo i apartmanom u grčkoj prijestolnici, s tim da je ondje razlika bila još manja - tek 69 kuna jeftinije za vlasnika Androida. Cijena šestodnevnog aranžmana u hotelu na Mallorci bila je, pak, 119 kuna viša u ponudi kolegi s iPhoneom u odnosu na onu koju je Booking.com ponudio kolegi s Androidom.

Klasični primjer cjenovne diskriminacije

Radi li se tu, zapravo, o klasičnom primjeru cjenovne diskirminacije, prakse koja podrazumijeva naplatu različitih cijena različitim potrošačima za istu robu ili uslugu, usprkos činjenici da su troškovi njihova pružanja jednaki. Riječ je o uglavnom skrivenoj praksi kojom putnički portali na internetu za istu ponudu korisnicima djelomično prikazuju potpuno različite cijene – navodi se u tekstu na portalu Basic Thinking.

"Čak i ako pokrenete upit za pretraživanje za istu rutu i isti datum na internetskim portalima za putovanja, svaki će korisnik vidjeti drugačiju cijenu. Ta opskurna praksa naziva se cjenovna diskriminacija i – bitno je znati - nezakonita je u EU", također piše u spomenutom tekstu. Usto se citira i Europski potrošački portal Europske komisije: "Kao građaninu EU-a, ne može vam se naplatiti viša cijena za kupnju robe i usluga zbog vaše nacionalnosti ili mjesta prebivališta".

U našem slučaju nije se radilo o tome gdje živite i jeste li Nijemac ili Hrvat, već s kojeg uređaja pristupate stranici. Iako nije riječ o nekim drastičnim razlikama u cijenama, očito je da sustav prepoznaje i razlikuje potencijalno boljeg i lošijeg platišu, uzimajući u obzir kakvim se uređajem koristi te gleda li ponudu sa "skupog" iPhonea ili nekog jeftinijeg pametnog telefona. S tim da valja ponoviti kako je na spomenutoj stranici naznačeno da se radi o cijenama "samo za mobilne uređaje".

'Vlasnici odlučuju o tim ponudama'

Booking.comu smo uputili upit želeći znati zbog čega se prilikom rezervacije istog objekta pojavljuju različite cijene najma, ako se isti objekt gleda sa različitih uređaja te koje podatke o korisnicima prikupljaju i na temelju čega formiraju cijene za svakog pojedinog korisnika? Također smo upitali smatraju li različite cijene za svakog pojedinog korisnika cjenovnom diskriminacijom i nepoštenom praksom? Dobili smo uopćen odgovor bez konkretnijih odgovora. U stvari, kažu da sami vlasnici smještajnih objekata "mogu odlučiti žele li ponuditi posebne ponude samo za mobilne uređaje". Odgovor prenosimo u cijelosti:

"U Booking.com-u nastojimo osigurati da naši klijenti uvijek dobiju odličnu cijenu, dok istovremeno želimo osigurati da su naši partneri pripremljeni za uspješno poslovanje. Iznajmljivači smještajnih objekata odnosno partneri, u potpunosti kontroliraju cijene koje nude, a koje mogu ovisiti o nizu čimbenika - od lokacije do veličine i doba godine. Uz sve više rezervacija koje se sada ostvaruju putem mobilnih i drugih uređaja, smještajni objekti također mogu odlučiti žele li ponuditi posebne ponude samo za mobilne uređaje koje klijenti mogu iskoristiti, ponude koje se mogu pronaći kroz naš Genius program vjernosti i ponude u stvarnom vremenu. Kupci uvijek mogu lako filtrirati rezultate prema cijeni, pri čemu na rezultate ne utječe koliko su puta pogledali stranicu smještajnog objekta."

No, iz Bookinga nisu odgovorili na naše ključno pitanje - na temelju čega je cijena s Androida jeftinija od one na iPhoneu i koje podatke o korisnicima prikupljaju te formiraju li cijene na temelju tih podataka, ovisno o platežnoj moći svakog pojedinog korisnika.

Prije rezervacije napravite mali test

U ovom slučaju ne može se reći da je riječ o personaliziranom marketingu, nego o personaliziranim cijenama. Personalizirani marketing dobro je poznat kada vam preko digitalnih platformi počnu iskakati poruke, ponude ili reklame vezane za ono što ste nedavno guglali ili pretraživali negdje na internetu. No, ovdje se radi samo o tome s kakvog uređaja se spajate na stranicu.

Basic Thinking u svome tekst sugerira da, ako kanite rezervirati neki turistički aranžman, prethodno napravite mali test kako bi barem djelomično izbjegli plaćanje umjetno veće cijene. Preporučuju da najprije pokrenete pretragu u svome normalnom pregledniku, a zatim usporedite cijene u anonimnom načinu rada, na nekom drugom pregledniku, s druge IP adrese (npr. u uredu ili kafiću), na vašim pametnim telefonima te putem VPN poslužitelja.

Možda zvuči kao gnjavaža, ali ako želite uštedjeti dvadesetak eura (za što se možete popiti par kava ili doručkovati) ne iziskuje prevelik napor, tek desetak klikova više.