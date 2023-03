Hrvatska je i dalje rekorder po udjelu onih koji posao ne mogu, ali i ne žele naći, javlja Danas.hr RTL-a. Međutim, tko želi naći posao to je moguće budući da uoči turističke sezone vlada pomama za čistačima i čistačicama koja nikada nije bila veća. Doduše, riječ je o poslu koji ne žele svi raditi.

Za sat vremena čišćenja apartmana ili soba može se zaraditi od 15 do čak 20 eura. No, agencije se žale da nema kadrova, a glavni je problem crno tržište na kojem nema poreza ni ostalih davanja državi.

“Stanje na tržištu je totalno ludilo… čistačice nisu među 10 nego top tri zanimanja samo što je najveći problem što nema kvalitetne radne snage, zapravo nema uopće radne snage”, kaže vlasnica agencije za čišćenje Mira Barbarić.

“Cijene kod nas su od 17 do 20 eura, nismo došli do toga da bude 20 po sobi, ali vidjet ćemo šta će biti ovo ljeto kad je rad na crno, ja ne mogu tu biti konkurentna. Kad platim sve troškove ne mogu se pronaći na satnici od 100 kuna“, dodaje.

Teško je naći dobrog čistača

Iznajmljivačica iz Dugopolja Ana Milanović rekla je za Danas.hr da su cijene otišle u nebo.

"Naravno potražnja je u pitanju, do prije godinu dana ste mogli za nekih 50 do 60 kuna naći nekoga, sad ispod 15 -20 eura ne možete. Pazite, onaj tko ne čisti, nije probao, sam ne može to cijeniti. Naći dobrog čistača, čistačicu je teško. I nije ga problem platiti, svatko se bavi čišćenjem i svatko misli da je to lako raditi”, rekla je Milanović.

Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, kaže da se cijena čišćenja kreće oko 15 eura po satu za staru jezgru, a za dijelove otoka gdje se mora trošiti gorivo i karte penje se i do 20 eura po satu što je jako puno.

Više pogledajte u videoprilogu RTL-a.