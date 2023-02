Tko to u Osijeku snima porno film? To se svi pitaju nakon što se prošli tjedan medijima proširio oglas u kojem se traži ni manje ni više nego 127 glumaca za pornić. A nije baš da se radi o industriji koja cvjeta, pogotovo ne u Hrvatskoj, i pogotovo ne otkad postoji Only Fans - gdje svi emitiraju što god žele, kad god žele, bez da im je itko šef. Mogu li hrvatski porno glumci po filmu zaraditi prosječnu hrvatsku plaću, kao njihovi kolege u Americi i ima li kod nas porno industrije, zapitala se Mojmira Pastorčić u najavi priloga Darinke Trgo za RTL Direkt.

"Zanimljivo pitanje, da. Vjerojatno će se i naći netko za to. Jel to samo za muškarce ili traže i žene? Hrvat je spreman za sve situacije", kaže Bojan Barišić iz Osijeka.

"Čudno mi je iskreno da to netko traži u našem gradu". poručuje Patrik Begović.

"Nisam kontaktirala broj, ali vjerojatno bi se netko javio. A možda je i dobra zezancija", smatra Ivana Šabić.

"Prvi put čujem da bi se tako neka velika produkcija radila u Hrvatskoj. Zašto bi nekome trebalo toliko ljudi? Jedino ako ne rade casting", tvrdi Žiga Sedevčić iz organizacije Dobra družba.

Do čovjeka koji je oglas objavio nije se uspjelo doći. Na oglasu je prvo pisalo da je rok do prošlog četvrtka, danas je neaktivan, ali svejedno piše da se zainteresirani glumci mogu javiti do 2025. godine.

"Pornoindustrije u Hrvatskoj nema, nikada je nije ni bilo. Ja se sjećam, da je prije 20 godina Zauder film, i vlasnik Dalibor Zauder, pokušao je snimati, producirati porno filmove u Hrvatskoj s pod navodnicima hrvatskim glumicama. Ali kada je to trebalo snimiti, distribuirati, svi bi se povukli od straha da ih doma ne prepozna muž, baka, mama", kaže filmski kritičar Dean Sinovčić.

Klasično snimanje filmova za odrasle više i ne postoji. Sve se prebacilo na online platforme - gdje ste svoj šef, govori nam Ena, koja sa suprugom objavljuje eksplicitni sadržaj na Only Fansu.

"Ja kao tvorac sadržaja imam potpunu slobodu snimati što želim, kako želim, imam pravo reći ne na svaku suradnju koju ne želim. Mogu objavljivati koliko god toga hoću. Za razliku od porno industrije gdje ste vi vezani ugovorom gdje morate raditi tko zna s koliko partnera", kaže Ena Friedrich, kreatorica sadržaja na Only Fansu.