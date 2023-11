I u nedjelju nas očekuje svježe vrijeme - ponekima i hladno, no manje vjetrovito od subote. Na kopnu će biti oblačnije, a ujutro bi moglo doći i do mraza. Kasnije bi mogla pasti pokoja kap kiše, a na Jadranu će biti sunčano.

"U nedjelju ujutro na istoku Hrvatske hladno, mjestimice uz mraz na tlu, a lokalno je moguća i kratkotrajna magla ili sumaglica. Prijepodne oblačnije, a popodne uz sunčana razdoblja temperatura će porasti do oko 10 °C. I u središnjoj Hrvatskoj prijepodne povećana naoblaka, samo lokalno uz mogućnost i za malo kiše. Popodne sunčanije uz mjestimice umjeren jugozapadni vjetar. Jutro hladno, a dnevna temperatura od 8 do 10 °C", prognozirala je dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT.

U gorskoj Hrvatskoj, ali i na sjevernom Jadranu popodne će biti između 13 i 16 °C uz djelomice sunčano vrijeme. U gorju će doći do naoblake, no neće padati kiša. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak.

U Dalmaciji će zapuhati bura, zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak uz malo do umjereno valovito more. Bit će uglavnom sunčano, a temperatura će rasti do 15 °C. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguć i slab mraz. Na jugu zemlje sunčano. Ujutro će uz obalu puhati bura danju umjeren sjeverozapadnjak, a najviša temperatura zraka od 14 do 16 °C - jutarnja od 6 °C na obali do 11 °C na otocima.

Što nas očekuje idući tjedan?

Na početku idućeg tjedna toplije, ali uz povremenu kišu.

"U ponedjeljak na Jadranu opet okreće na jugo. Intenzivnija kišna epizoda dolazi u noći na utorak - mjestimice je moguća i obilnija oborina, a lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u utorak u Dalmaciji. Od utorka će biti i razmjerno vjetrovito, najprije uz jak jugozapadnjak, pa buru, na udare i olujnu.

Utorak i srijeda i u unutrašnjosti uglavnom oblačni, tmurni, povremeno uz kišu, u gorskoj Hrvatskoj prolazno i susnježicu i snijeg. U ponedjeljak oborina će u većini mjesta još izostati te će biti i sunčanih razdoblja. Danju postupno svježije, osobito u srijedu uz mjestimice jak sjeveroistočnjak.", prognozirala je dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

