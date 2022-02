Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u subotu je poručio kako će morati biti raskrinkani oni koji budu "lovili u mutnom" neopravdanim dizanjem cijena prilikom prelaska na euro.

"Ideja neopravdanih dizanja cijena zadnjih dana i tjedana vezana je uz uvođenje eura ali to će biti cijelo vrijeme kontinuirano opservirano od strane države, a ja sam uvjeren i od udruga potrošača. Oni koji će loviti u mutnom i eventualno neopravdano dizati cijene moraju biti raskrinkani", rekao je Ćorić novinarima u Splitu.

Dodao je kako je nelogično da koristimo situaciju prelaska na euro za "takve makinacije."

Pitanje inflacije

Što se tiče inflacije, po tumačenju ministra Ćorića, to je jedna potpuno druga pojava. "Imamo situaciju u kojoj su globalna tržišta nažalost krenula s povećanjem cijena plina, električne energije i goriva... To je nešto na što ne možemo značajnije utjecati osim, mjerama koje će vlada donijeti kroz sniženo porezno opterećenje da udar bude što manji nakon što 1. travnja poskupi električna struja i plin", rekao je Ćorić.

"Od 1. travnja težit ćemo da rast cijena struje i plina bude što je moguće manji", kazao je. Ćorić je također rekao kako će ovogodišnja inflacija biti "nešto viša od 2,8 posto prošlogodišnje inflacije". Njegov dojam je, kaže, da ako se stvari na tržištu energenata smire onda u Hrvatskoj nećemo doživjeti takav udar cijena kao što se to dogodio u nekim drugim zemljama članicama EU-a.

Turistička sezona

Na upit hoće li se inflacija odraziti na ovogodišnju turističku sezonu Ćorić je uzvratio kako "želimo uspješnu sezonu".

"Ako dođe do porasta cijena proizvoda od par posto u prvoj polovici godine, zbog vjerojatnog porasta cijene energenata to može dovesti do porasta cijena usluga s jedne strane, a uz neke zadane marže to se prelijeva na cijene pa ćemo vidjet kako će to izgledati na cijenama bookinga ove sezone, a onda i na na cijenama smještaja i hrane. Vjerujem da će se preliti ali nadam se da ćemo u tom prelijevanju biti razumni da nećemo loviti u mutnom jer tako pada konkurentnost", rekao je Ćorić.

Na upit hoće li vlada ograničiti cijenu nafte Ćorić je uzvratio kako će vlada reagirati ako dođe do eskalacije cijene. Ćorić je također "degutantnim" nazvao izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića u kojim je ministra obrane Maria Banožića i predstojnika ured premijera Plenkovića Frku Petešića nazvao lopovima.