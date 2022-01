Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić izjavio je danas u obraćanju medijima da Hrvatska po pitanju opskrbe energijom stoji jako dobro te da ćemo imat dobavu plina neovisno o događajima na istoku Europe. "U narednim tjednima bit će predstavljen cijelokupni model kojim će zauzdati rast cijena", naglasio je.

“Moj stav je da hrvatska ekonomija 2020. završava s rekordnim rastom BDP-a, da bi se on u narednom razdoblju nastavio potrebno je, a vjerujem da 2022. taj rast može biti jak ako obuzdamo inflaciju, omogućiti i građanima i poduzetnicima najbolje moguće uvjete – što je moguće više utjecati na to da ne dođe do značajnog porasta cijena.

Do porasta će doći, to je evidentno i ne može se izbjeći nikakvom čarolijom, međutim ono što možemo je izbjeći rapidna povećanja cijena energenata, tu mislim na struju, a dijelom i na plin. Uspijemo li, možemo omogućiti da ove godine rastemo znatno više od europskog prosjeka”, poručio je ministar Tomislav Ćorić.